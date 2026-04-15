Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
Τετάρτη, 15/04/2026 - 14:17

Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης κατά 40% και απόδοση τέσσερις ή πέντε φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας LG Therma V, σε μια περίοδο που η ενεργειακή αβεβαιότητα απειλεί να ανατρέψει τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η LG Electronics (LG) εντατικοποιεί τις επενδύσεις της στον τομέα των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, προσφέροντας λύσεις που αποτελούν ρεαλιαστική εναλλακτική λύση απέναντι στα συμβατικά συστήματα HVAC που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η τεχνολογία Inverter που ενσωματώνεται στα συστήματα HVAC της LG επιτρέπει στον συμπιεστή να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του χώρου, επιτυγχάνοντας μειωμένη κατανάλωση, χαμηλότερη φθορά εξοπλισμού και αισθητά περιορισμένο θόρυβο.

Η LG Business Solutions, που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κύκλου εργασιών της LG Electronics στην Ελλάδα, καλύπτει ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών γιαIoannis_Mantas.png κατοικίες, μικρούς επαγγελματικούς χώρους και σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια αποδοτικότητα των συστημάτων.

«Η επιλογή συστήματος θέρμανσης και ψύξης αποτελεί πλέον στρατηγική απόφαση. Σε ένα περιβάλλον ενεργειακής αβεβαιότητας, λύσεις όπως οι αντλίες θερμότητας προσφέρουν όχι μόνο άνεση, αλλά και ουσιαστικό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου», τονίζει ο Εμπορικός Διευθυντής Επαγγελματικών Λύσεων της LG Electronics Hellas, Γιάννης Μαντάς.

Η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει τα κριτήρια με τα οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιολογούν μια επένδυση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Ο παράγοντας του αρχικού κόστους αγοράς βαρύνει λιγότερο σε σχέση με το κόστος λειτουργίας, ενώ η ενεργειακή απόδοση σε βάθος χρόνου και η αξιοπιστία αναδεικνύονται σε κορυφαίους παράγοντες για την επιλογή λύσεων HVAC. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η LG τοποθετείται με σαφή τεχνολογική υπεροχή και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος 15 Απριλίου 2026

