Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης κατά 40% και απόδοση τέσσερις ή πέντε φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας LG Therma V, σε μια περίοδο που η ενεργειακή αβεβαιότητα απειλεί να ανατρέψει τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η LG Electronics (LG) εντατικοποιεί τις επενδύσεις της στον τομέα των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, προσφέροντας λύσεις που αποτελούν ρεαλιαστική εναλλακτική λύση απέναντι στα συμβατικά συστήματα HVAC που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η τεχνολογία Inverter που ενσωματώνεται στα συστήματα HVAC της LG επιτρέπει στον συμπιεστή να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του χώρου, επιτυγχάνοντας μειωμένη κατανάλωση, χαμηλότερη φθορά εξοπλισμού και αισθητά περιορισμένο θόρυβο.

Η LG Business Solutions, που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κύκλου εργασιών της LG Electronics στην Ελλάδα, καλύπτει ένα πλήρες φάσμα εφαρμογών για κατοικίες, μικρούς επαγγελματικούς χώρους και σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια αποδοτικότητα των συστημάτων.

«Η επιλογή συστήματος θέρμανσης και ψύξης αποτελεί πλέον στρατηγική απόφαση. Σε ένα περιβάλλον ενεργειακής αβεβαιότητας, λύσεις όπως οι αντλίες θερμότητας προσφέρουν όχι μόνο άνεση, αλλά και ουσιαστικό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου», τονίζει ο Εμπορικός Διευθυντής Επαγγελματικών Λύσεων της LG Electronics Hellas, Γιάννης Μαντάς.

Η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει τα κριτήρια με τα οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιολογούν μια επένδυση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Ο παράγοντας του αρχικού κόστους αγοράς βαρύνει λιγότερο σε σχέση με το κόστος λειτουργίας, ενώ η ενεργειακή απόδοση σε βάθος χρόνου και η αξιοπιστία αναδεικνύονται σε κορυφαίους παράγοντες για την επιλογή λύσεων HVAC. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η LG τοποθετείται με σαφή τεχνολογική υπεροχή και μετρήσιμα αποτελέσματα.