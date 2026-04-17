ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία

Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 13:36

Το δεύτερο data center στο επεκτεινόμενο campus της στο Jawczyce, στον δήμο Ożarów Mazowiecki, κοντά στη Βαρσοβία, εγκαινίασε η Data4, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στις υποδομές data centers

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, που υλοποιεί και μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που είναι σε εξέλιξη, η νέα εγκατάσταση στην Πολωνία παρέχει ισχύ 10 MW και αποτελεί το επόμενο στάδιο της προγραμματισμένης επέκτασης της εταιρείας στην Πολωνία.
Μέχρι σήμερα, η Data4 έχει ήδη επενδύσει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ στην Πολωνία και σχεδιάζει να τριπλασιάσει το ποσό αυτό έως το 2030, φτάνοντας περίπου τα 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επέκταση του campus θα περιλαμβάνει συνεχή συνεργασία με Πολωνούς προμηθευτές και τοπικούς συνεργάτες, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μακροπρόθεσμα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 400 θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.
Η εταιρεία έχει επίσης παρουσία και στη χώρας μας καθώς κατασκευάζει ένα data center campus στην Παιανία.

Ψηφιακές υποδομές και η σημασία τους για την περιοχή

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με εσωτερικές αναλύσεις, η δυναμικότητα των data center στην Πολωνία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 300 MW σήμερα σε περίπου 500 MW έως το 2030, με περισσότερο από το ήμισυ αυτής της δυναμικότητας - περίπου 300 MW - να προορίζεται για φορτία εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρυθμός των επενδύσεων σε υποδομές και η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ καθίστανται βασικοί παράγοντες για την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, το campus θα διαθέτει συνολική δυναμικότητα έως 60 MW και περίπου 50.000 τ.μ. μικτής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 15.000 τ.μ. καθαρού χώρου IT. Το νέο κτίριο που τέθηκε σε λειτουργία αποτελεί το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στην Πολωνία.

Όλα τα νέα έργα της Data4 αναπτύσσονται σύμφωνα με τις διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων με στόχο δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE) κάτω από 1,3, η χρήση 100% ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Το πρώτο data center της Data4 στο Jawczyce, που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, αποδεικνύει ήδη στην πράξη τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η εγκατάσταση πέτυχε PUE 1,27, χαμηλότερο από τον στόχο 1,30 που έχει θέσει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τα Data Centers για το σύνολο του κλάδου έως το 2030, γεγονός που σημαίνει ότι το campus της Data4 στην Πολωνία πληροί τις σχετικές απαιτήσεις τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η εγκατάσταση παρουσιάζει επίσης πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού, με δείκτη Water Usage Effectiveness (WUE) 0,037 l/kWh IT, κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου.

Επιπλέον, η Data4 συμμετέχει ενεργά στο έργο Climate-Adapt4EOSC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το campus στο Jawczyce θα λειτουργήσει ως case study για τη μελέτη της συρρίκνωσης και διόγκωσης αργίλου και των επιπτώσεών τους στις υποδομές. Σε συνεργασία με περισσότερα από 18 ερευνητικά ιδρύματα, όπως το University of Cambridge, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το BRGM, η Data4 θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει ένα εργαλείο στο campus WAW01 για την πρόβλεψη γεωτεχνικών κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των data center και άλλων κρίσιμων υποδομών (όπως δρόμοι, γέφυρες και δίκτυα ύδρευσης) απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ενσωμάτωση νέας επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό μελλοντικών κτιρίων.

