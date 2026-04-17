Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, που υλοποιεί και μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που είναι σε εξέλιξη, η νέα εγκατάσταση στην Πολωνία παρέχει ισχύ 10 MW και αποτελεί το επόμενο στάδιο της προγραμματισμένης επέκτασης της εταιρείας στην Πολωνία.

Μέχρι σήμερα, η Data4 έχει ήδη επενδύσει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ στην Πολωνία και σχεδιάζει να τριπλασιάσει το ποσό αυτό έως το 2030, φτάνοντας περίπου τα 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επέκταση του campus θα περιλαμβάνει συνεχή συνεργασία με Πολωνούς προμηθευτές και τοπικούς συνεργάτες, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μακροπρόθεσμα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 400 θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Η εταιρεία έχει επίσης παρουσία και στη χώρας μας καθώς κατασκευάζει ένα data center campus στην Παιανία.



Ψηφιακές υποδομές και η σημασία τους για την περιοχή

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με εσωτερικές αναλύσεις, η δυναμικότητα των data center στην Πολωνία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 300 MW σήμερα σε περίπου 500 MW έως το 2030, με περισσότερο από το ήμισυ αυτής της δυναμικότητας - περίπου 300 MW - να προορίζεται για φορτία εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρυθμός των επενδύσεων σε υποδομές και η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ καθίστανται βασικοί παράγοντες για την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, το campus θα διαθέτει συνολική δυναμικότητα έως 60 MW και περίπου 50.000 τ.μ. μικτής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 15.000 τ.μ. καθαρού χώρου IT. Το νέο κτίριο που τέθηκε σε λειτουργία αποτελεί το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στην Πολωνία.

Όλα τα νέα έργα της Data4 αναπτύσσονται σύμφωνα με τις διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων με στόχο δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE) κάτω από 1,3, η χρήση 100% ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Το πρώτο data center της Data4 στο Jawczyce, που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, αποδεικνύει ήδη στην πράξη τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η εγκατάσταση πέτυχε PUE 1,27, χαμηλότερο από τον στόχο 1,30 που έχει θέσει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τα Data Centers για το σύνολο του κλάδου έως το 2030, γεγονός που σημαίνει ότι το campus της Data4 στην Πολωνία πληροί τις σχετικές απαιτήσεις τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η εγκατάσταση παρουσιάζει επίσης πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού, με δείκτη Water Usage Effectiveness (WUE) 0,037 l/kWh IT, κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου.

Επιπλέον, η Data4 συμμετέχει ενεργά στο έργο Climate-Adapt4EOSC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το campus στο Jawczyce θα λειτουργήσει ως case study για τη μελέτη της συρρίκνωσης και διόγκωσης αργίλου και των επιπτώσεών τους στις υποδομές. Σε συνεργασία με περισσότερα από 18 ερευνητικά ιδρύματα, όπως το University of Cambridge, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το BRGM, η Data4 θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει ένα εργαλείο στο campus WAW01 για την πρόβλεψη γεωτεχνικών κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των data center και άλλων κρίσιμων υποδομών (όπως δρόμοι, γέφυρες και δίκτυα ύδρευσης) απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ενσωμάτωση νέας επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό μελλοντικών κτιρίων.