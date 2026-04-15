Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 12:14
  • Τα οφέλη από τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα αρχίζουν να γίνονται εμφανή, αλλά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας παραμένει υψηλό, καθώς το οικοσύστημα ηλεκτροκίνησης δεν είναι αρκετά ώριμο
  • Το υψηλότερο αρχικό κόστος, οι αμφιβολίες σχετικά με την αξία μεταπώλησης και οι ασυνέπειες πολιτικών και δικτύου, επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα
  • Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη συντονισμένης δράσης σε όλο το οικοσύστημα, για την άρση των εμποδίων


Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων αποτελεί σημαντική οικονομική και κλιματική ευκαιρία για την Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση των EY και Eurelectric, με τίτλο, Fleet Forward: powering the transition to electric mobility.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μετάβαση των ευρωπαϊκών εταιρικών στόλων στην ηλεκτροκίνηση, θα μπορούσε να αποφέρει συνολική εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ύψους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030. Εκτιμά, επίσης, ότι ο πλήρης εξηλεκτρισμός των στόλων θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO) κατά έως και ένα δισ. τόνους μέχρι το 2030.

Τα πλεονεκτήματα που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα είναι ήδη ορατά σε βασικές κατηγορίες στόλων. Η έκθεση δείχνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους ανά χιλιόμετρο, σε σύγκριση με αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ιδίως όταν η φόρτιση γίνεται κυρίως στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι. Τα ηλεκτρικά φορτηγά μπορούν, επίσης, να επιτύχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε καθορισμένες διαδρομές, όπου η στρατηγική φόρτισης και το πλαίσιο τιμολόγησης των διοδίων με βάση τις εκπομπές CO, ευθυγραμμίζονται.

Ωστόσο, η έκθεση της EY και της Eurelectric καθιστά σαφές ότι τα πλεονεκτήματα του λειτουργικού κόστους δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη των στόλων. Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις υψηλότερες αρχικές τιμές των ηλεκτρικών

οχημάτων, την αβεβαιότητα της αξίας μεταπώλησης, τις άνισες δομές κινήτρων για την αγορά τους και τις καθυστερήσεις στη σύνδεση με το δίκτυο και στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται συντονισμένη δράση σε όλο το οικοσύστημα. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τους στόλους πρέπει να ευθυγραμμίσουν τα οχήματα με τους πραγματικούς κύκλους λειτουργίας τους και να μεγιστοποιήσουν την έξυπνη φόρτιση στον χώρο εργασίας, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί βασικό μοχλό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Οι κατασκευαστές εξαρτημάτων χρειάζεται να μειώσουν τις αρχικές διαφορές στις τιμές, να βελτιώσουν τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις μπαταρίες και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην αξία μεταπώλησης, μέσω προγραμμάτων επαναγοράς και μέσω τυποποιημένων δεδομένων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, από την πλευρά τους, οφείλουν να παρέχουν σταθερή, πολυετή δημοσιονομική και κανονιστική βεβαιότητα. Οι διαχειριστές δικτύων και οι πάροχοι ενέργειας, παράλληλα, θα πρέπει να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα σύνδεσης και να επενδύσουν προληπτικά σε χωρητικότητα, προκειμένου να υποστηρίξουν ηλεκτροκίνητους στόλους και διαδρόμους φόρτισης. Τέλος, οι χρηματοδότες και οι εταιρείες leasing καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα και συνεργατικά μοντέλα επιμερισμού ρίσκου, για να μειώσουν την έκθεση των ισολογισμών.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Γιάννης Πιέρρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Βιομηχανίας της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Με δεδομένη την υψηλή συμμετοχή των εταιρικών στόλων στην αγορά νέων αυτοκινήτων, τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από οικονομική άποψη, είναι προφανή. Ωστόσο, μια σειρά από προκλήσεις εξακολουθούν να καθυστερούν τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, απαιτείται συντονισμένη δράση από όλους τους παίκτες του οικοσυστήματος: διαχειριστές στόλων, κατασκευαστές, διαχειριστές δικτύων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και χρηματοδότες. Μια καλά σχεδιασμένη πρωτοβουλία μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και το περιβάλλον».

Η έκθεση επισημαίνει ότι η πρόοδος είναι ουσιαστική και το οικονομικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης ενισχύεται. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης από τους εταιρικούς στόλους, εξαρτάται από τον πρακτικό συντονισμό μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας, της ενέργειας και της πολιτικής.


Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 15 Απριλίου 2026
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης

Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι

Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»

Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο