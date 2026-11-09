Η Ρωσία έπληξε σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία και πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν τρεις υποσταθμούς ρεύματος στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφερε όπλα για την Ουκρανία, μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της ρωσικής βορειοδυτικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανακοίνωσε σε ανάρτησή του σήμερα στο Telegram ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν βιομηχανική περιοχή στην πόλη Κιρίσι και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής 81 drones έχουν καταρριφθεί και η επίθεση συνεχίζεται.

Ένα διαμέρισμα στην πόλη υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Στην Κιρίσι βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και η περιφέρειά του αποτελεί σημαντικό σημείο εξαγωγής σιτηρών και πετρελαίου στο ρωσικό τμήμα στη Βαλτική Θάλασσα.