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Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας

Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 12:09
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Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες

Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα.

Το «Maran Gas Mystras», χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούσση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο.

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