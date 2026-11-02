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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 09:41
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Δεξαμενόπλοιο που έπλεε στον Κόλπο, 72 ναυτικά μίλια (133 χιλιόμετρα) ανατολικά από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε από δυο «βλήματα άγνωστου τύπου» στην αριστερή πλευρά του, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική επίπτωση «αυτή τη στιγμή» και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «γνωστό» που βρίσκονται, ανέφερε η UKMTO, επικαλούμενη «αναφορά» που έλαβε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στον Κόλπο βρίσκονται λιμάνια- κλειδί και εγκαταστάσεις φόρτωσης υδρογονανθράκων, όχι μακριά από το στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το στενό έχει στρατηγική σημασία ως προς το παγκόσμιο εμπόριο αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει κλείσει de facto το στενό με απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων αφότου άρχισε ο πόλεμος. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο προκειμένου να στερήσουν τα πετρελαϊκά έσοδα της Τεχεράνης.

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