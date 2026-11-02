Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία

Δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική επίπτωση «αυτή τη στιγμή» και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «γνωστό» που βρίσκονται, ανέφερε η UKMTO, επικαλούμενη «αναφορά» που έλαβε.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στον Κόλπο βρίσκονται λιμάνια- κλειδί και εγκαταστάσεις φόρτωσης υδρογονανθράκων, όχι μακριά από το στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.
Το στενό έχει στρατηγική σημασία ως προς το παγκόσμιο εμπόριο αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει κλείσει de facto το στενό με απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων αφότου άρχισε ο πόλεμος. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο προκειμένου να στερήσουν τα πετρελαϊκά έσοδα της Τεχεράνης.