ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 13:10
Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/08/2026 - 12:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 12:11
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 11:42
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:42
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:08
ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:47
ΥΠΕΞ: Παράνομα τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» - Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:02
ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/08/2026 - 08:20
Πυρκαγιές και γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης: Πού θα επενδυθούν 4,9 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ έως το 2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 07:57
Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το router στο πάτωμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Αποκρυπτογραφώντας τα σύμβολα του φούρνου: Πώς να επιλέξετε τη σωστή λειτουργία ψησίματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/08/2026 - 07:20
Τα νέας γενιάς κλιματιστικά δεν θα χρειάζονται ψυκτικά υγρά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/08/2026 - 07:19
Πώς θα επιλέξετε πόσα BTU πρέπει να έχει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/08/2026 - 07:20
Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 15:33
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 15:30
Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 15:12
Πως η VW σχεδιάζει να μειώσει τη γκάμα μοντέλων της για να μειώσει το κόστος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/08/2026 - 13:48
Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία - Κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 13:12
Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 12:37
Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 11:43
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 11:03
Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 10:32
Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/08/2026 - 09:56
Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και την Παρασκευή στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/08/2026 - 09:08
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/08/2026 - 08:40
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Δασικές πυρκαγιές – Στις στάχτες το «επιτελικό κράτος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/08/2026 - 08:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 10:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) υπέστη επίθεση χθες Παρασκευή το βράδυ στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κρατική επιχείρηση των ΗΑΕ με δελτίο Τύπου που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

«Το συμβάν δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», αναφέρει η ανακοίνωση της ADNOC, αρκετά τάνκερ της οποίας είχαν ήδη μπει στο στόχαστρο επιθέσεων προχθές Πέμπτη και την περασμένη εβδομάδα στη θαλάσσια οδό αυτή κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Το στενό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο --στον οποίο έχουν ακτές τα ΗΑΕ-- με τον Ινδικό ωκεανό, παραμένει στην πράξη κλειστό αφότου πήρε αυτή την απόφαση το Ιράν στις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου. Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό είχαν, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, συμβολή στην κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο. Οι χώρες που μεσολαβούν καλούν τις ΗΠΑ και το Ιράν να επανέλθουν στην τήρηση των όρων του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της κατ’ αρχήν συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν στα μέσα Ιουνίου.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως την Παρασκευή, το Αμπού Ντάμπι «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση του Ιράν εναντίον άλλων δυο πλοίων της ADNOC, καθώς έπλεαν στο στενό του Ορμούζ.

«Η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και η χρήση του στενού του Ορμούζ ως εργαλείου οικονομικού καταναγκασμού αποτελούν πράξεις πειρατείας από το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιφέρειας, τους λαούς της, καθώς και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, αυτός που ήταν τότε επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, είχε απαριθμήσει σειρά όρων για να ανοίξει ξανά το στενό, ιδίως το τέλος «του πολέμου και της επιθετικότητας εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στον Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Υεμένη και στο Ιράκ».

Απαίτησε ακόμη την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική 14 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

Εγκατάλειψη φορτηγού πλοίου ελληνικής διαχείρισης από το πλήρωμά του έπειτα από πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εγκατάλειψη φορτηγού πλοίου ελληνικής διαχείρισης από το πλήρωμά του έπειτα από πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber

&quot;Αλμα&quot; της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

"Αλμα" της τιμής του πετρελαίου, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στο Ορμούζ