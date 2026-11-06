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Ουκρανία: Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στις περιφέρειες του Κιέβου

Ουκρανία: Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στις περιφέρειες του Κιέβου
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 10:23
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στις περιφέρειες του Κιέβου και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το ρωσικό γραφείο παραγωγής μιας εταιρείας επίσης, σύμφωνα με πρακτικές ειδήσεων, ότι οι ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις βομβαρδίζουν ενέργεια κοντά στην ουκρανική πόλη Σούμι και ταξιαρχία του στρατού στην περιφέρεια της Ζαπορίας χρησιμοποιώντας μια αεροπορική βόμβα FAB-3000.

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