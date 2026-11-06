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Μειώστε τις απώλειες από τα καλοριφέρ πάνω από 50% με ένα απλό αντικείμενο

Μειώστε τις απώλειες από τα καλοριφέρ πάνω από 50% με ένα απλό αντικείμενο
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 06:43
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Ένα λεπτό ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου, που κοστίζει λίγα μόλις ευρώ, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη θερμότητα που χάνεται από τα καλοριφέρ.

Στη Βρετανία, το ανώτατο όριο τιμής της ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,6% από τις αρχές Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει πως παρά τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, οι λογαριασμοί παραμένουν πολύ υψηλοί. Με την έλευση του χειμώνα, το ίδιο ερώτημα που απασχολεί τους Βρετανούς, απασχολεί και τα ελληνικά νοικοκυριά: πώς θα κρατήσουν το σπίτι ζεστό χωρίς να επιβαρυνθούν περισσότερο.

Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά απ' όσο νομίζετε.

Μηχανικοί της βρετανικής εταιρείας εγκατάστασης λεβήτων BOXT επισημαίνουν ότι ένα απλό προϊόν, το ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου, μπορεί να περιορίσει τις απώλειες θερμότητας όταν το καλοριφέρ είναι αναμμένο.

Πώς λειτουργεί

Το φύλλο, γνωστό και ως ανακλαστικό φύλλο θερμότητας, είναι ένα λεπτό στρώμα αλουμινίου με μονωτική επένδυση. Τοποθετείται ανάμεσα στο καλοριφέρ και σε έναν αμόνωτο τοίχο και στέλνει την ακτινοβολούμενη θερμότητα πίσω στον χώρο. Σύμφωνα με τη BOXT, όταν το καλοριφέρ βρίσκεται σε εξωτερικό τοίχο, ιδίως κάτω από παράθυρο, εκπέμπει θερμότητα από μπροστά και από πίσω.

Αυτός είναι και ο λόγος που έως και το 50% της θερμότητας μπορεί να χάνεται προς τα έξω.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο βρετανικός οργανισμός Energy Saving Trust εκτιμά ότι το ανακλαστικό φύλλο μειώνει τις απώλειες μέσω των τοίχων και εξοικονομεί περίπου 18 λίρες (γύρω στα 21 ευρώ) τον χρόνο.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Σάλφορντ έδειξε ότι μπορεί να περιορίσει κατά 2,9% την κατανάλωση αερίου για θέρμανση σε μια τυπική χειμωνιάτικη μέρα, ανάλογα με τη μόνωση και τη θέση του καλοριφέρ.

Οι απώλειες μέσω των εξωτερικών τοίχων μειώθηκαν κατά 54%, ενώ η βέλτιστη μείωση έφτασε το 66% στις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης. Ένα ρολό κοστίζει περίπου 7 έως 23 ευρώ (6 έως 20 λίρες).

Πώς θα βοηθήσετε τα καλοριφέρ να αποδώσουν στο μέγιστο

Μην τα καλύπτετε: Ρούχα ή έπιπλα πάνω ή κοντά στο καλοριφέρ εμποδίζουν τη φυσική κυκλοφορία του αέρα.

Εξαερώστε τα: Αν το καλοριφέρ είναι ζεστό κάτω και πιο κρύο πάνω, πιθανότατα έχει εγκλωβισμένο αέρα. Η εξαέρωση διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση.

Καθαρίστε τα: Η σκόνη εμποδίζει τη ροή του αέρα και μειώνει τη θερμότητα που αποδίδεται. Για τα δυσπρόσιτα σημεία, ένα πιστολάκι μαλλιών βοηθά να φύγει η σκόνη.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 06:43
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