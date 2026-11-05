WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»

Οι φορείς Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας ( ΕΛΕΑΒΙΟΜ ) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ ), με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Πέλλετ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ , διοργανώνουν τη διαδικτυακή εκδήλωση BIOHEAT WEBINAR με τίτλο «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία». Τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, από τις 4 έως και 6 το απόγευμα

Η βιοενέργεια στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα έχει αναγνωριστεί στο ισχύον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ως σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με προοπτική να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον εξηλεκτρισμό και τις αντλίες θερμότητας.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική στην πράξη; Πώς συνδέονται η σύγχρονη θέρμανση με πέλλετ, η βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων και η αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη της εγχώριας και περιφερειακής οικονομίας; Πώς αξιοποιείται η σύγχρονη βιοενέργεια στην ενεργειακή μετάβαση και εξοικονόμηση ενέργειας του δημόσιου και ιδιωτικού κτηριακού αποθέματος της χώρας;

Η ανάπτυξη της βιοθερμότητας δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή το καύσιμο. Προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο Οικοσύστημα Βιοθερμότητας, στο οποίο συνεργάζονται η Πολιτεία, οι παραγωγοί και έμποροι πέλλετ, οι κατασκευαστές λεβήτων και συστημάτων παραγωγής θερμότητας, η δασική διαχείριση, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, οι μελετητές, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι εγκαταστάτες, οι συντηρητές και οι τελικοί χρήστες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του BIOHEAT WEBINAR θα βρεθούν:

✔️ Διεθνείς τάσεις και εμπειρίες από άλλες χώρες

✔️ Τεχνολογικές εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές

✔️ Δείκτης τιμών πέλλετ και τάσεις της αγοράς

✔️ Πιστοποίηση ποιότητας και βιωσιμότητας

✔️ Ενεργειακές κοινότητες στον κλάδο θέρμανσης

✔️ Συνεργασίες και προοπτικές ανάπτυξης του Οικοσυστήματος Βιοθερμότητας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Το BIOHEAT WEBINAR απευθύνεται σε εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς χάραξης ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία και διακίνηση πέλλετ, στη δασική διαχείριση, στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και στον ευρύτερο τομέα της βιοενέργειας. Παράλληλα, απευθύνεται στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα – μηχανικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές και μελετητές – καθώς και σε κατασκευαστές, εγκαταστάτες, συντηρητές συστημάτων θέρμανσης, ενεργειακές κοινότητες και τελικούς χρήστες.

Στόχος είναι να φέρει σε επαφή όλους τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας της βιοθερμότητας, να αναδείξει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αγοράς βιοθερμότητας και πέλλετ και να ενισχύσει τον διάλογο και τις συνεργασίες για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού Οικοσυστήματος Βιοθερμότητας στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOHEAT WEBINAR

«Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»

4:00 – 4:15 μ.μ.

Keynote Speech: Ο Μετασχηματισμός των Δημόσιων Υποδομών: Ενεργειακή Απόδοση, Κλιματική Ανθεκτικότητα και Ψηφιακή Καινοτομία - Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, Τεχνικός Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής και Υπεύθυνος Έργων

4:15 – 5:00 μ.μ.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Επισκόπηση & Εξελίξεις σε Ελλάδα & Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρέχουσα κατάσταση, τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για τον Ευρωπαϊκό κλάδο βιοθερμότητας - Μανώλης Καραμπίνης, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Business Development & Membership Director, Bioenergy Europe, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Τρία Χρόνια Λειτουργίας Δείκτη Τιμών Πέλλετ Λιανικής Εγχώριας Αγοράς – Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ & Διονύσης Παπαγγελής, Διπλ. Επιστήμης Υλικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ

Εγχώρια Βιομάζα & Energy Service Companies (ESCO): Το παράδειγμα της Καρδίτσας – Βασίλης Φιλίππου, Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ), Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ

Βιοθερμότητα στη Δυτική Μακεδονία: Οικιακή θέρμανση και βιομηχανία: σημερινή εικόνα και ρεαλιστικές προοπτικές – Θανάσης Λαμπρόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Director of Project Development & Strategic Consulting, Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)

5:00 – 5:45 μ.μ.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογικές & Εμπορικές Εφαρμογές Βιοθερμότητας

Τηλεθέρμανση με Βιομάζα Αρκαλοχωρίου & Crete Valley – Αριστοτέλης Τσεκούρας, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Ιδρυτής Grand Alpha, Μέλος επιστημονικής ομάδας Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας

Κατασκευή λεβήτων πέλλετ και βιομάζας και σύγχρονες απαιτήσεις – Γιώργος Νικολαΐδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος AXINAR

Εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας για θερμικές διεργασίες στη βιομηχανία – Δημήτρης Καμίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

5:45 – 6:00 μ.μ.

Ερωτήσεις – Σύνοψη – Συμπεράσματα

Συντονισμός BIOHEAT WEBINAR:

Νίκος Δαμάτης, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Δήλωση συμμετοχής εδώ: BIOHEAT WEBINAR - Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία