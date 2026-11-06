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Θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας: Γιατί η θερμοκρασία του νερού μετράει περισσότερο από τον καιρό

Θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας: Γιατί η θερμοκρασία του νερού μετράει περισσότερο από τον καιρό
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 06:43
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Σε ζεστά κλίματα, το πόσο συμφέρει ένας θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τον καιρό και περισσότερο από τη θερμοκρασία του νερού που μπαίνει στη δεξαμενή.

Για όσους διαθέτουν παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, η αντικατάστασή του με θερμοσίφωνα αντλίας θερμότητας μπορεί να μειώσει τους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος, αφού περιορίζει ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά φορτία του σπιτιού.

Σε ανάρτηση στο Reddit, ιδιοκτήτης σπιτιού από την περιοχή της Νέας Ορλεάνης στις ΗΠΑ ρώτησε πόσο κοστίζει μια τέτοια μονάδα και αν η αλλαγή θα αποδώσει. Η μεγαλύτερη μεταβλητή ήταν η πηγή του νερού στο σπίτι.

«Στη Νέα Ορλεάνη ο θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας ίσως είναι υπερβολή. Το νερό της βρύσης είναι ήδη τόσο ζεστό», έγραψε ένας χρήστης.

Ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι μένει λίγο βορειότερα, σε σπίτι με νερό γεώτρησης: οι εξωτερικές θερμοκρασίες δεν διαφέρουν πολύ, αλλά το νερό της γεώτρησης είναι κρύο. Τότε ο χρήστης άλλαξε γνώμη και απάντησε ότι, σε αυτή την περίπτωση, η αντλία θερμότητας είναι καλή επιλογή.

Ο παλιός θερμοσίφωνας

Όταν άλλος χρήστης ρώτησε αν ο υπάρχων θερμοσίφωνας είχε συντηρηθεί, ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι πέρυσι τον καθάρισε και αντικατέστησε τον θερμοστάτη και τις δύο αντιστάσεις. Παρ' όλα αυτά, ο θερμοσίφωνας παραμένει σημαντική πηγή κατανάλωσης ρεύματος: όπως έγραψε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής στο σπίτι, μετά το κλιματιστικό.

Θέλει να μειώσει την κατανάλωση, αλλά ανησυχεί για τη διάρκεια ζωής μιας αντλίας θερμότητας και αναρωτήθηκε αν θα αντέξει όσο ένας συμβατικός θερμοσίφωνας.

Χρειάζεται όντως αντικατάσταση;

Μέρος της συζήτησης αφορούσε το κατά πόσο η αντικατάσταση είναι απαραίτητη. Αφού έμαθε ότι η δεξαμενή είχε συντηρηθεί και δεν είχε διαρροές, ο δεύτερος χρήστης έγραψε ότι ο ιδιοκτήτης διαθέτει καλό θερμοσίφωνα, χωρίς διαρροές και με σωστή συντήρηση, που έχει ήδη φτάσει στη μέγιστη απόδοσή του. Πρόσθεσε ότι η μείωση της θερμοκρασίας στην οποία ρυθμίζεται ο θερμοσίφωνας θα μπορούσε να εξοικονομήσει κάποια χρήματα.

Για όσους πάντως θέλουν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση, υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Η αμερικανική εταιρεία Cala κατασκευάζει έξυπνους θερμοσίφωνες αντλίας θερμότητας με έμφαση στην αποδοτικότητα και τον έλεγχο, οι οποίοι ζεσταίνουν το νερό μόνο όταν χρειάζεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε σπίτια όπου η θέρμανση του νερού έρχεται δεύτερη σε κατανάλωση ρεύματος, μετά τον κλιματισμό.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 06:43
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