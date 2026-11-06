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Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα

Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 06:43
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Με τους λογαριασμούς ενέργειας να ανεβαίνουν και τον χειμώνα προ των πυλών, μερικές απλές κινήσεις μπορούν να κάνουν το υπνοδωμάτιο πιο ζεστό χωρίς καμία δαπάνη.

Από το φθινόπωρο κιόλας, το πώς θα κρατήσουμε το σπίτι ζεστό μετατρέπεται σε βασική έγνοια. Όλο και περισσότερο νοικοκυριά παραδέχονται ότι δεν θα ανάψουν καθόλου φέτος την κεντρική θέρμανση λόγω του κόστους. Το κρύο, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας και να καταστρέψει την ξεκούραση και τον ύπνο σας. Ευτυχώς, η ζεστασιά δεν εξαρτάται μόνο από το καλοριφέρ.

Η Λίζα Ντέιβις, σύμβουλος προϊόντων της βρετανικής εταιρείας κρεβατιών Opera Beds, προτείνει αρκετές οικονομικές λύσεις για ένα πιο ζεστό υπνοδωμάτιο χωρίς να χρειαστεί να πειράξετε τον θερμοστάτη. Μία από αυτές δεν κοστίζει καθόλου: αρκεί να αλλάξετε θέση στα έπιπλα.

Πώς θα ζεστάνετε το δωμάτιο

Το κρεβάτι τοποθετείται κατά προτίμηση δίπλα σε εσωτερικούς τοίχους, που επηρεάζονται λιγότερο από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ώστε να νιώθετε άνετα όλη τη νύχτα.

Καλό είναι επίσης να βρίσκεται μακριά από τα παράθυρα, καθώς ακόμη και τα καλύτερα μονωμένα ανοίγματα αφήνουν να περάσουν ρεύματα κρύου αέρα.

Φροντίστε τα έπιπλα να μην εμποδίζουν τα καλοριφέρ, γιατί μειώνεται η απόδοσή τους, και βάλτε ένα χαλί πάνω σε σκληρά δάπεδα, για μόνωση και λιγότερες απώλειες θερμότητας.

Κλείστε τις κουρτίνες τη σωστή ώρα

Ένας ακόμη δωρεάν τρόπος να ζεστάνετε τον χώρο σας είναι να τραβάτε τις κουρτίνες συγκεκριμένη ώρα. Τώρα που άλλαξε η ώρα και νυχτώνει νωρίτερα, είναι σημαντικό να τις κλείνετε μόλις πέσει το σούρουπο, ώστε να διατηρείται η όποια ζέστη της ημέρας.

Οι κουρτίνες με θερμομονωτική επένδυση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές απέναντι στον κρύο αέρα. Τα καλύτερα υφάσματα για να κρατούν τη ζέστη είναι τα χοντρά και βαριά, όπως το μαλλί, το βελούδο και το φλις. Αν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, τοποθετήστε μια κουρτίνα μπάνιου πίσω από τις υπάρχουσες για επιπλέον μόνωση.

Σταματήστε τα ρεύματα αέρα

Τέλος, κρατήστε μακριά τον κρύο αέρα με αεροστεγανωτική ταινία και μονωτική μεμβράνη παραθύρων. Η επίδραση μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ' όσο φαντάζεστε. Για να εντοπίσετε τις διαρροές, ελέγξτε αν κινείται αέρας γύρω από πόρτες, παράθυρα, σανίδες δαπέδου, δοκάρια, σοβατεπιά και κλιματιστικά. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε ένα αναμμένο σπίρτο κοντά στα σημεία που υποπτεύεστε: αν η φλόγα τρεμοπαίξει, υπάρχει διαρροή. Κρατήστε κλειστές τις πόρτες των άδειων δωματίων, ώστε η θερμότητα να συγκεντρώνεται εκεί που χρειάζεται, και χρησιμοποιήστε προστατευτικό πόρτας για να μην περνά κρύος αέρας από κάτω.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 06:43
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