Με Μεγάλη Συμμετοχή και Υψηλού Επιπέδου Ομιλίες Πραγματοποιήθηκε το Εμβληματικό 30ο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ

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Με τη συμμετοχή άνω των 200 συνέδρων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και Τετάρτη , 3 & 4 Νοεμβρίου , στο Ίδρυμα Ευγενίδου ( Λεωφ. Συγγρού 387 , Παλαιό Φάληρο ) το επετειακό 30 ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Το «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ συμπλήρωσε φέτος το εμβληματικό χρονικό ορόσημο των 30 ετών συνεχούς διοργάνωσης με ομιλητές 70 υψηλού επιπέδου επιστήμονες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, από την Ελλάδα, την Σερβία, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, ενώ, παράλληλα, κορυφαίοι ενεργειακοί, τραπεζικοί κ. ά. όμιλοι της χώρας συμμετείχαν ως χορηγοί και υποστηρικτές.

Η κορυφαία ετήσια εθνική διοργάνωση του Ινστιτούτου κάλυψε και κατά τις φετινές της εργασίες όλα τα φλέγοντα θέματα της εποχής μας, με μια ατζέντα που εστίασε στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με μια σειρά διακεκριμένων προσωπικοτήτων του εγχώριου, περιφερειακού και διεθνούς ενεργειακού τομέα. Σημαντική, εξάλλου, ήταν η συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ( International Energy Agency - IEA) στις εργασίες του 30ου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ, ανώτερο στέλεχος του οποίου παρουσίασε το Εlectrification Report του IEA.

Με πλούσια θεματολογία- από την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού, έως τις επενδύσεις, την καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) -το Συνέδριο αποτέλεσε ένα γόνιμο πεδίο ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Στο επίκεντρο του φετινού Συνεδρίου βρέθηκαν η συνεχιζόμενη κρίση στη Μ. Ανατολή, αλλά και η πολύχρονη, πλέον, στρατιωτική διένεξη στην Ουκρανία, καθώς και οι συνολικές τους επιπτώσεις στην ενέργεια και την οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση την επίδρασή τους στην ενεργειακή ασφάλεια.

Αναλυτικότερα, οι συνεδρίες του «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του 2026 κάλυψαν τις παρακάτω θεματικές:

- Η Επόμενη Μέρα της Κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι Επιπτώσεις στην Ενέργεια

- Ενεργειακή Ασφάλεια και Οικονομία

- Ηλεκτρικά Δίκτυα & Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις

- Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον Πυρήνα της Ενεργειακής Μετάβασης

- Artificial Intelligence (AI), Digitalization & Data Centers

- Το Ανταγωνιστικό Μειονέκτημα του Κόστους της Ενέργειας στην Ευρώπη και πως μπορεί να Αντιμετωπιστεί

- Ηλεκτροδοτώντας το Μέλλον – Ανταγωνιστικές Τιμές Ενέργειας

- Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Αγορά Ενέργειας σε Ελλάδα & ΝΑ Ευρώπη

- ΑΠΕ: Επενδύσεις, Χωροταξικό και ο Κίνδυνος Κορεσμού της Αγοράς - Το Πρόβλημα των Περικοπών και η Πρόκληση της Αποθήκευσης

- Η Y πόσχεση της Πυρηνικής Ενέργειας

- Η Ελλάδα ως Πύλη Φυσικού Αερίου στη ΝΑ Ευρώπη: Μεταφορά ΦΑ, Αγωγοί και LNG

- Η Ευρωπαϊκή Αγορά ΦΑ μετά τους Πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

- Που οδηγούν οι Έρευνες Υδρογονανθράκων;

- Ο Ρόλος των Κρίσιμων Πρώτων Ύλων ( Critical Raw Materials )

- Ενεργειακές Προκλήσεις στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ( IEA) , του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΥΠΕΝ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ( ΡΑΑΕΥ), ενώ υποστηρίχθηκε μέσω χορηγιών από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία και τους ομιλητές του 30ου «Ενέργεια & Ανάπτυξη», μπορείτε να επισκεφτείτε το microsite της εκδήλωσης: https://www.energy-development.eu/el/