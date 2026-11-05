O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το μεσημέρι στα εγκαίνια της νέας Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, μία από τις 18 μονάδες αυτού του είδους που κατασκευάστηκαν ανά την επικράτεια τα τελευταία χρόνια, με πόρους συνολικού ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η νέα μονάδα, δυναμικότητας 11.000 τόνων ανά έτος, θα υποδέχεται λυματολάσπη από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Καλαμάτας και τις αντίστοιχες δομές των Δήμων Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας και Τριφυλίας, μετατρέποντάς τη σε εδαφοβελτιωτικό υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες και στη διαχείριση των δασών.

Μέσω αυτής της λύσης κυκλικής οικονομίας εξασφαλίζεται και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παλαιότερα, σε άλλες περιπτώσεις, η λυματολάσπη είτε κατέληγε σε ΧΥΤΑ είτε επιβάρυνε το φυσικό περιβάλλον.

Ακολουθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού:

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, για τα εγκαίνια μιας πολύ σημαντικής επένδυσης, για την οποία μίλησαν και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας.

Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει απολύτως δίκιο όταν επισήμανε τη διαφορά μεταξύ των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία είναι ορατά στους πολίτες και τα οποία συνήθως είναι αυτά τα έργα τα οποία οι ίδιοι οι πολίτες πιέζουν τους Δημάρχους να ολοκληρώσουν, αναπλάσεις, πλατείες, δημόσιοι χώροι, πολύ σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Υπάρχουν, όμως, και εκείνα τα έργα τα οποία είναι αθέατα, σπανίως θα τα επισκεφθούν οι δημότες, τα οποία όμως έχουν μία ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μετάβαση της χώρας μας σε αυτόν τον νέο κόσμο της κυκλικής οικονομίας. Το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, ανήκει ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία.

Να συγχαρώ, λοιπόν, καταρχάς τον Δήμαρχο, αλλά και όλα τα στελέχη μιας πολύ υγιούς ΔΕΥΑ -το επισημαίνω διότι, δυστυχώς, δεν είναι όλες σε αυτήν την κατηγορία- που μελέτησαν, ωρίμασαν και -σε συνεννόηση με το Υπουργείο και με τον Γενικό Γραμματέα- υλοποίησαν αυτό το έργο, το οποίο με πολύ απλά λόγια χειρίζεται τη λυματολάσπη, το υπόλοιπο δηλαδή προϊόν των βιολογικών μας καθαρισμών, όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και πολλών άλλων Δήμων, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε compost, σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί στη συνέχεια και πάλι να αξιοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα.

Μία μονάδα η οποία βρίσκεται, θα έλεγα, στην κορυφή της τεχνολογίας ως προς την επεξεργασία των αστικών μας λυμάτων και η οποία θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μία διαχείριση η οποία, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, στην καλύτερη περίπτωση μετέφερε τη λυματολάσπη αλλού ή την έθαβε σε ΧΥΤΑ, στη χειρότερη περίπτωση δεν θέλω να αναφερθώ στο πού μπορεί να κατέληγε.

Θέλω να τονίσω, όμως, ότι αυτή δεν είναι η μόνη τέτοια επένδυση η οποία έγινε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μέχρι το 2023 -ναι, Μανώλη, σωστά το είπες- τέσσερις εγκαταστάσεις διαχείρισης λυματολάσπης, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα και στο Ρέθυμνο. Παντού αλλού η λυματολάσπη κατέληγε, όπως είπα, στην καλύτερη περίπτωση στους ΧΥΤΑ, στη χειρότερη περίπτωση ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αξιοποιήσαμε, λοιπόν, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 165 εκατομμύρια συνολικά, και δημιουργήσαμε 18 τέτοιες μονάδες- αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες- διαχείρισης λυματολάσπης σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας πάνω από το 60% των υπολειπόμενων αναγκών.

Θα έλεγα ότι είναι ένα παράδειγμα μόνο τού πώς έπιασαν τόπο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια, τα οποία η χώρα κατάφερε και εξασφάλισε σε μια πολυήμερη διαπραγμάτευση το 2020.

Βρισκόμαστε πια στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η χώρα κατάφερε και τήρησε τα χρονοδιαγράμματα, ήταν συνεπής σε όλες τις προθεσμίες, υλοποίησε όλες τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνόδευσαν αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο. Και αξιοποιήσαμε στο σύνολο, Σεβασμιώτατε, κάθε ευρώ από αυτά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, σε ένα πλήθος δράσεων και έργων που απλώνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Θα σας έλεγα ότι αυτή η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας είναι πολύ χρήσιμη και στη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων.

Έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά σύνθετη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ελπίζουμε αυτή η διαπραγμάτευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, σε δύο μήνες από τώρα. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα από το επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το ονομάζουμε πια ΕΠΕΣ και όχι ΕΣΠΑ, διότι ουσιαστικά συνενώνεται η ΚΑΠ μαζί με το Ταμείο Συνοχής και μαζί με άλλους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, θα εξασφαλίσει ένα ποσό γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ -μπορεί να είναι και περισσότερο. Αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή.

Άρα, το ερώτημα είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτό με τον ορθότερο τρόπο. Και επειδή πια η αρχιτεκτονική αυτού του νέου ΕΠΕΣ είναι διαφορετική από τα παλιά ΕΣΠΑ, οφείλουμε να δούμε και αυτή τη νέα πρόκληση με διαφορετικούς όρους.

Το ΕΠΕΣ μοιάζει περισσότερο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εμπειρία μας στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και η εμπειρία μας ως προς την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ και Α’ βαθμού θα είναι ένας οδηγός για το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πόρους για την πατρίδα μας για την επόμενη επταετία.

Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Ειδικά στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων είχαμε μείνει πολύ πίσω. Και νομίζω με πολύ μεθοδική δουλειά καλύπτουμε το χαμένο έδαφος και αυτή η επένδυση την οποία εγκαινιάζουμε σήμερα είναι μία μόνο από τις εκατοντάδες επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα αυτόν την τελευταία επταετία.

Αλλά δεν είναι και η μόνη, Σεβασμιώτατε, σημαντική επένδυση η οποία γίνεται εδώ, στη Μεσσηνία. Η Καλαμάτα είναι μία από τις πιο δυναμικές πόλεις στην πατρίδα μας, η Μεσσηνία είναι μία από τις πιο δυναμικές Περιφερειακές Ενότητες, μία Περιφερειακή Ενότητα η οποία αλλάζει χαρακτήρα. Και οφείλουμε εμείς ως κράτος να την προικίσουμε με τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να τρέξει στο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.

Είχα την ευκαιρία σήμερα, πριν έρθω να βρεθώ μαζί σας, να επισκεφθώ το αεροδρόμιο. Η σύμβαση παραχώρησης εκκινεί τις επόμενες μέρες ουσιαστικά, θα υπάρχει και μία μεγάλη παρουσίαση, αντιλαμβάνομαι, την επόμενη εβδομάδα. Σκεφτείτε ένα αεροδρόμιο το οποίο σήμερα με μεγάλη δυσκολία μπορεί να φτάσει στους 400.000 επιβάτες ετησίως, να φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει αυτό για την Καλαμάτα, για τη Μεσσηνία, τολμώ να πω για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Και αυτή η σύμβαση παραχώρησης, από την οποία το κράτος εισπράττει παραπάνω από 40 εκατομμύρια -προσθέστε άλλα 70 εκατομμύρια η επένδυση που θα γίνει, οι θέσεις εργασίες που θα δημιουργήσει στην πορεία-, θα προικίσει, τελικά, την Καλαμάτα με ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο που θα της επιτρέψει να αναδειχθεί σε έναν δυναμικό, αυτοτελή τουριστικό προορισμό.

Έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτόν, αλλά προφανώς επειδή οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν μέσω αεροπορικής συγκοινωνίας, η επένδυση αυτή ήταν απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει. Ήταν μία από τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει και στις εκλογές του 2023.

Η δεύτερη δέσμευση που είχα αναλάβει, μεγάλη, ως προς τα έργα υποδομής της Μεσσηνίας, αφορά τον πολύπαθο δρόμο από την Καλαμάτα στον Ριζόμυλο, στην Πύλο και με τελική κατάληξη στη Μεθώνη.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφτώ το εργοτάξιο. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται μέσω του σχήματος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ο παραχωρησιούχος, ουσιαστικά ο διαχειριστής του έργου, αναλαμβάνει και τη συντήρησή του για 25 χρόνια, κάτι πολύ σημαντικό ως προς τη βιωσιμότητα των υποδομών μας.

Το έργο αυτό προχωρά πολύ γρήγορα. Θα έχει ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι του 2028, μαζί με την παράκαμψη της Γιάλοβας, η οποία είναι τόσο σημαντική για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή.

Αυτή είναι, λοιπόν, η υποχρέωσή μας απέναντι στη Μεσσηνία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού: να επενδύουμε στις υποδομές, σε όλων των ειδών τις υποδομές, όχι μόνο στους δρόμους, στις ψηφιακές υποδομές, στις κοινωνικές υποδομές. Είχα την ευκαιρία σήμερα, και είμαι πολύ συγκινημένος, να επισκεφτώ μία πολύ όμορφη υποδομή η οποία φιλοξενεί άτομα με αυτισμό.

Η κοινωνία των πολιτών η οποία δραστηριοποιήθηκε προκειμένου να μπορέσει να δώσει μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχουν τόσες οικογένειες σήμερα στην πατρίδα μας. Μαζί θα σχεδιάσουμε το μέλλον της Καλαμάτας, το μέλλον της Μεσσηνίας.

Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, σε λίγες ώρες από τώρα, για να συζητήσω με την Αυτοδιοίκηση. Επενδύουμε πάντα στις πολύ καλές σχέσεις με την Αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Έχουμε λύσει πολλά ζητήματα, εξάλλου, με τον νέο Κώδικα, τα οποία ξέμπλεξαν το κουβάρι των αρμοδιοτήτων, που τόσο πολύ σας ταλαιπωρούσαν σε καθημερινή βάση, και σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.

Θέλω, τελειώνοντας, να κάνω μία ξεχωριστή μνεία -γιατί, Σεβασμιώτατε, αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα δικό μου-, στα έργα οδικής ασφάλειας, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Περιφερειάρχης. Παραπάνω από 600 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά.

Και όταν βλέπω τα στατιστικά στοιχεία πραγματικά χαίρομαι, διότι όλοι μαζί βάλαμε ένα εθνικό στοίχημα: να θρηνούμε λιγότερους νεκρούς στον δρόμο. Λιγότερους νεκρούς, λιγότερους βαριά τραυματίες, λιγότερους παραπληγικούς, λιγότερους τετραπληγικούς.

Το στοίχημα αυτό χρόνο με τον χρόνο το κερδίζουμε. Έχουμε μια πολύ απότομη μείωση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας, αλλά έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια. Και χαίρομαι πραγματικά, κ. Περιφερειάρχα, που μπορέσατε και αξιοποιήσατε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κινηθήκατε με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα για να κάνετε αυτές τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Και βέβαια, ο δρόμος για τον οποίο μιλάμε είναι μία επένδυση που δεν θα κάνει μόνο τη ζωή σας καλύτερη, ευκολότερη και γρηγορότερη, αλλά θα κάνει και τις μετακινήσεις στη Μεσσηνία πολύ πιο ασφαλείς.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα επόμενα ζητήματα τα οποία θα μας θέσετε. Έχουμε εκκρεμότητες ακόμα μπροστά μας, αθλητικό κέντρο, πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε από κοινού. Και στα πλαίσια των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουμε, θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Περιφέρεια, ειδικά τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα, την οποία τόσο αγαπώ».