Στ. Παπασταύρου: Εισάγουμε ρυθμίσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πολίτη

Εισάγουμε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν τη μέγιστη δυνατή πολιτική στήριξη γιατί στόχος έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής του πολίτη, ανέφερε την Πέμπτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κλείνοντας την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρμοδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγουν αυστηρότερους κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι:

-με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου «ελευθερία επιλογής προμηθευτή και προστασία πελατών κατά διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών», θεσπίζεται η προστασία του καταναλωτή από τις αποκοπές, όσο εκκρεμεί η ένσταση ή η καταγγελία του σχετικά με τον λογαριασμό του. Όπως τόνισε, η νέα διάταξη δεν αφαιρείται αλλά προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τις κατηγορίες ευάλωτων το ενισχυμένο υφιστάμενο προστατευτικό πλαίσιο δεν θίγεται στο παραμικρό, παραμένει ως έχει.

-με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου «συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας», θεσμοθετημένη νομική υποχρέωση των προμηθευτών για σταθερή τιμολόγηση.

-με το άρθρο 8 «διαχείριση κινδύνου από τους προμηθευτές», θεσπίζεται η αντιστάθμιση κινδύνου στο πλαίσιο της οργάνωσης των προμηθευτών, ώστε να μην μετακυλίεται η έλλειψη αντιστάθμισης στην καταναλωτή.

-με το άρθρο 9 «παροχή υπηρεσίας τελευταίας καταφυγίου» ενισχύεται το πλαίσιο με τρόπο ώστε ο καταναλωτής, αν βρεθεί στο «τελευταίο καταφύγιο» ώστε να προστατεύεται και να μην παραμείνει εκεί τουλάχιστον έξι μήνες.

- με το άρθρο 57 «μοναδιαίες χρεώσεις έναντι ανταλλάγματος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» μειώνεται η χρέωση των ΥΚΩ για όλους τους οικιακούς στόχους, με βάση τη δέσμευση του πρωθυπουργού - «Μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς σκοπούς».

Ηλεκτρική διασύνδεση

Η μείωση αυτή, εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κρήτη. «Ολοκληρώνεται η ενίσχυση της διασύνδεσης στο Ιόνιο, ολοκληρώνεται η διασύνδεση στις Κυκλάδες και ξεκινάει οι διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση στα Δωδεκάνησα και στο Β. Αιγαίο», είπε ο κ. Παπασταύρου και τόνισε ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση όλης της πατρίδας μας συνιστά ένα εθνικό έργο».

Ταμείο Απανθρακοποίησης

Ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών και είπε ότι το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα που αφορά όλα τα νησιά, έχει στόχο τη μικρότερη εξάρτηση των νησιών από την ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο αλλά και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Η δε συνεργασία με την ΕΤΕπ θα δώσει διαφάνεια και τεχνογνωσία στο Ταμείο, όπως γίνεται και στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία. «Ουσιαστικά διασφαλίζει ότι κάθε ευρώ θα πάει στα νησιά μας», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επισήμανε ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί έως 60% έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης, διασυνδέσεων και δικτύων και ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη υποβάλει το αίτημα του για τις διασυνδέσεις. στα Δωδεκάνησα και το Β. Αιγαίο. «Το Ταμείο Απανθρακοποίησης είναι μια σημαντική συμβολή στους νησιώτες μας και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει τη μέγιστη δυνατή πολιτική στήριξη», είπε.

ΔΕΣΦΑ

Στο νομοσχέδιο έχει περιγραφεί με σειρά διατάξεων που αναφέρονται στον ΔΕΣΦΑ. Καθώς από διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση προκλήθηκε να αποκαλύψει αν υπάρχουν σχεδιασμοί ιδιωτικοποίησης, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Για την κυβέρνηση τα δίκτυα έχουν πρωταρχική σημασία και η πρόταση της κυβέρνησης είναι να υποστηρίζει την παρουσία της σε αυτά γιατί τα δίχτυα αποτελούν την ενεργειακή ραχοκαλιά της πατρίδας μας. Το ίδιο είχα πει για τον ΑΔΜΗΕ, το ίδιο λέω και για το ΔΕΣΦΑ. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για καμία ιδιωτικοποίηση, ρητά και ξεκάθαρα, όπως είχα κάνει και πριν από 12 μήνες».

Κέντρα Δεδομένων

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατύπωσαν την ανησυχία τους για την επιβολή που θα υπάρξει με τη λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων. «Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τη νέα βιομηχανική επανάσταση που είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Όμως εμείς βάζουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που μάλιστα είναι και πολύ αυστηρό. Οι εκπρόσωποι των Κέντρων Δεδομένων ήταν εδώ χθες στην ακρόαση φορέων και διαμαρτυρήθηκαν ότι οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί. Τους ακούσατε. Στην πραγματικότητα, ερχόμαστε να περιφρουρήσουμε. Η πολιτεία δεν αφήνει τα Κέντρα Δεδομένων να αναπτυχθούν σε τέτοια έκταση που στη συνέχεια να γίνουν διορθώσεις», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημείωσε παράλληλα ότι η εγγυητική επιστολή των 200,00 ευρώ ανά MW και η υποχρέωση των Κέντρων Δεδομένων να καλύπτουν το 60% των καταναλωτών τους από το ΑΠΕ, είναι θεσμικές ρήτρες οι οποίες έχουν μόνο αξιόπιστες και πραγματικά τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο υπουργός αναφερόμενος εν γένει στην ενεργειακή πολιτική είπε ότι για την κυβέρνηση, καθαρή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κοινωνία, «δεν μπορεί να προχωρά η πράξη μετάβαση χωρίς τον παράγοντα κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα». Ο κ. Ο Παπασταύρου ενημέρωσε δε την επιτροπή της Βουλής ότι νωρίτερα σήμερα και του αρμοδίου Επιτρόπου, έγινε συνάντηση με τέσσερις ευρωπαίους αθλητές, τέσσερις ελληνικές πρωτεύουσες εταιρείες, οι οποίες ήταν ανάμεσα στις 77 εταιρείες που βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την καινοτομία τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ειδική αγορά της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά ανέφερε ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και η Ενέργεια Νίκος Τσάφος πρέπει να δώσει μια θεσμική απάντηση σε δημοσίευμα που εμφανίζει να κατέχει τίτλους της Exxon Mobil. Καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στην αίθουσα ο κ. Τσάφος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εκείνος που έδωσε απάντηση στην βουλευτή. «Θεωρώ ότι η εισαγωγική σας τοποθέτηση και τα ερωτήματα ήταν άστοχα και αδόκιμα, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα να αμφισβητηθεί ούτε η αξιοπιστία του ούτε η ανιδιοτέλεια του. επειδή έχω υπάρξει και εγώ αντικείμενο και θύμα 'αθώων' δημοσιευμάτων, τα οποία χωρίς τέτοια δυνατότητα, αναπαράγονται, θα ήθελα να πω ότι σε επίπεδο καθαρά πολιτικού πολιτισμού είναι πολύ να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όταν αναπαράγουμε δημοσιεύματα. γιατί για ανθρώπους οι οποίοι νυχθημερόν εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον, είναι πάρα πολύ άδικο δεν αμφισβητείται η αξιοπιστία τους».

«Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος αθώος. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Απλά νομίζω ότι οφείλει μια θεσμική απάντηση, για να σταματήσουν και οι κακές γλώσσες όπως λέτε. Δεν είναι κακό», επέμεινε η βουλευτής.

«Είναι σημαντικό αυτό να γίνεται με όρους που δεν αφήνουν κάποια υπόνοια», επανήλθε ο κ. Παπασταύρου.