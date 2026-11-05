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Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
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Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 17:57
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Με ένα περίπτερο εμπνευσμένο από τη νέα καμπάνια επικοινωνίας της, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έφερε τη δημιουργικότητα και την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της κορυφαίας επαγγελματικής έκθεσης του κατασκευαστικού κλάδου.

Με δυναμική παρουσία και ένα πρωτότυπο περίπτερο που τράβηξε τα βλέμματα, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO (Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΕΔΜΕΔΕ) συμμετείχε στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο το ανατρεπτικό μήνυμα της νέας της καμπάνιας επικοινωνίας: «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι».

Αντλώντας έμπνευση από τη δημιουργική ταυτότητα της καμπάνιας, το φετινό περίπτερο αξιοποίησε τη «γλώσσα του παιχνιδιού» για να αναδείξει με έναν διαφορετικό, άμεσο και κατανοητό τρόπο τη σημασία της ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μια προσέγγιση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: πίσω από ένα μήνυμα που ακούγεται απλό, βρίσκεται μια απαιτητική διαδικασία, στην οποία η τεχνογνωσία, η οργάνωση και η συνεργασία κάνουν τη διαφορά.

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Όπως ακριβώς τα δομικά τουβλάκια της καμπάνιας συνδυάζονται για να δημιουργήσουν κάτι νέο, έτσι και η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συνδέει όλα τα στάδια της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, από τη συλλογή και την επεξεργασία έως την ανάκτηση και την αξιοποίηση των υλικών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιστροφή τους στην παραγωγική διαδικασία ως εναλλακτικές πρώτες ύλες. Αυτή ακριβώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα: δεν περιορίζεται στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στο να κλείνει ο κύκλος των υλικών στην πράξη. Γιατί η πραγματική κυκλική οικονομία δεν σταματά στην ανακύκλωση. Ολοκληρώνεται όταν τα υλικά αποκτούν νέα ζωή, επιστρέφουν στην παραγωγή και δημιουργούν νέα αξία για τον κατασκευαστικό κλάδο και το περιβάλλον.

Με την καμπάνια «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι» να δίνει τον τόνο και στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συνεχίζει να αναδεικνύει στην πράξη τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας. Γιατί, όταν η τεχνογνωσία, η οργάνωση και η συνεργασία συνδέουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, τα μπάζα δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αρχή μιας νέας.

Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO κλείνουμε τον κύκλο. Δημιουργούμε νέα αξία.

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