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ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ

Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 15:40
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Το πρώτο τάνκερ που θα μεταφέρει ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ θα αναχωρήσει αύριο Πέμπτη, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας αρμόδιος για την Ενέργεια Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το πρώτο πετρελαιοφόρο θα αναχωρήσει αύριο, στις 22 (Οκτωβρίου) για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νόβακ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, αίροντας τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας και προκαλώντας τις έντονες επικρίσεις της Ουκρανίας και των συμμάχων της. Ο Τραμπ θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές, λίγες ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Μόσχα ήρε το εμπάργκο που είχε επιβάλει στις εξαγωγές ντίζελ - το οποίο υιοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εσωτερική αγορά λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων-- , στις 9 Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Νόβακ σημείωσε ότι το πετρελαιοφόρο θα μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ. Δεν κατονόμασε το λιμάνι από το οποίο θα αναχωρήσει.

«Φυσικά, θα ακολουθήσουν επιπλέον φορτία. Οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνίες. Θα καλύψουμε τις ανάγκες των ΗΠΑ στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», εξήγησε ο Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Τραμπ έχει επισημάνει ότι η Ρωσία θα εξαγάγει αμέσως 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ -- 2,25 εκατομμύρια βαρέλια -- ενώ θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνοι «αμέσως μετά».

Οι ΗΠΑ εξάγουν περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ντίζελ ημερησίως.

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