Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα

Η Ρωσία έπληξε και πάλι στη διάρκεια της νύχτας τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, όπως επίσης το σιδηροδρομικό δίκτυο και κτίρια με διαμερίσματα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σέρχιι Κορέτσκι.

Τα νέα πλήγματα έγιναν ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο και σήμερα συναντά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

«Μόλις έπεσε η νύχτα, η Ρωσία έπληξε χωρίς σταματημό ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές, εμπορικά κέντρα και πολυκατοικίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο Κίεβο, τα πλήγματα είχαν στόχο ένα κτίριο 24 ορόφων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Στην περιφέρεια του Κιέβου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν.

Εμπορικό κέντρο επλήγη στο Ουμάν, στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας. Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στο δυτικό τμήμα της χώρας, πολύ μακριά από το μέτωπο.

Τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο είχαν στόχο μονάδες στις περιφέρειες του Κιέβου, του Βολίν (δυτικά), της Οδησσού (νότια) και του Μικολάιφ (νότια).

Ο ενεργειακός όμιλος DTEK δήλωσε ότι σε κάποιες περιοχές της πρωτεύουσας αποφασίστηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ύστερα από συνομιλίες στο Όσλο με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ (με τον τελευταίο μέσω βιντεοσύνδεσης) καθώς και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε χθες την αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών από τις ΗΠΑ και ζήτησε η χώρα του να έχει παρουσία σε κάθε διαπραγμάτευση που αφορά το μέλλον της.

Ο Γουίτκοφ έχει σήμερα συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Οι συνομιλίες αυτές γίνονται ύστερα από μια εβδομάδα έντασης μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέληξε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ που επικρίθηκε έντονα από τον Ουκρανό ηγέτη.