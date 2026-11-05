ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 08:00
Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:28
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:44
Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:33
Παγκόσμια διάκριση σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έναντι υπερτάσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/11/2026 - 15:29
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/11/2026 - 14:58
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 14:25
Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 14:24
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Βελτιωμένη κερδοφορία στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026

  • Οι πωλήσεις του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 9% (+5% σε συγκρίσιμη βάση – LfL), ενώ στο τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13% (+2% LfL), αντανακλώντας την ευρεία οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τη θετική συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών.
  • Τα κέρδη EBITDA του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε €482 εκ. (-2% LfL), με αυξημένη κερδοφορία στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του προγράμματος Prime συνέβαλαν στη μερική αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών. Στις ΗΠΑ, η κερδοφορία επηρεάστηκε επιπλέον από έκτακτα γεγονότα, όπως η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας στο Pennsuco και η μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας στο Roanoke, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την ασθενέστερη ζήτηση στον κλάδο κατοικίας και τις αυξήσεις τιμών που δεν υλοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στη Φλόριντα. Τα κέρδη EBITDA το 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €170 εκ.
  • Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου αυξήθηκαν σε €242 εκ., 42% υψηλότερα από πέρυσι ή κατά 9% σε προσαρμοσμένη βάση ύστερα από την πώληση της Adoçim το 2025. Τα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €89 εκ.
  • Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του Τιτάνα σε επενδυτική βαθμίδα «BBB-», αντανακλώντας τον ισχυρό ισολογισμό και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία του Ομίλου. Ο δείκτης δανεισμού διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα, στο 1,56x.
  • Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε €248 εκ., σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική TITAN Forward 2029, με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της αποδοτικότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κινητές μονάδες έτοιμου σκυροδέματος για την εξυπηρέτηση data centers, η επέκταση της δυναμικότητας στην ιπτάμενη τέφρα και στα αδρανή υλικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση στην Τουρκία και η κατασκευή ειδικών σιλό για αποδοτικότερες εξαγωγές τσιμέντου στην Αίγυπτο.
  • Η ενσωμάτωση των τριών πρόσφατων εξαγορών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους περίπου €700 εκ. από την αρχή του έτους, εξελίσσεται ομαλά, με τις λειτουργικές βελτιώσεις να προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και με τις συνέργειες να αναμένεται να αποφέρουν περίπου €60 εκ. το 2029. Η συνεισφορά τους στα κέρδη EBITDA ανήλθε σε περίπου €28 εκ. κατά το εννεάμηνο και αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου €45 εκ. για το σύνολο του 2026 και σε πάνω από €100 εκ. έως το 2029.
  • Μεγάλα έργα συνεχίζουν να εξελίσσονται: η κατασκευή δεύτερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο της Traçim στην Τουρκία, το έργο παραγωγής θερμικά ενεργοποιημένης αργίλου στη Βιρτζίνια και το έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα iFESTOS στην Αθήνα, το οποίο τελεί υπό αξιολόγηση.
  • Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε να καταγράφει θετικές εξελίξεις στις αξιολογήσεις ESG, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέους στόχους ESG για το 2030, καθορίζοντας τις προτεραιότητες βιωσιμότητας του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια.
  • Προοπτικές 2026: Αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και αύξηση του EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με τη στήριξη της έναρξης προγράμματος βελτιστοποίησης κόστους και αποδοτικότητας του Ομίλου, Prime, και της συνεισφοράς των πρόσφατων εξαγορών. Οι επενδυτικές δαπάνες για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου €300 εκ.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, δήλωσε: «Η αναπτυξιακή μας πορεία συνεχίστηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα έκτακτα γεγονότα. Με τη στήριξη των επενδύσεων ανάπτυξης και την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών, χτίζουμε έναν ισχυρότερο Όμιλο και επιταχύνουμε την υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029».

Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου και η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα επιβεβαιώνουν τη χρηματοοικονομική μας ισχύ και πειθαρχία, ενώ οι πρωτοβουλίες βελτίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Prime συνεχίζουν να στηρίζουν την κερδοφορία μας. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τη συνέχεια και σε ισχυρή θέση για ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ».

titan_7d8d9a41b8210d9f.jpeg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων 04 Νοεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών

Η Eldorado Gold ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2026 και επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2026 και επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το 2026

Επιτυχής ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολογιών ύψους €150 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επιτυχής ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολογιών ύψους €150 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc

Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας

Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Όμιλος REVOIL: Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου