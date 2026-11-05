TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

Βελτιωμένη κερδοφορία στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026

Οι πωλήσεις του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 9% (+5% σε συγκρίσιμη βάση – LfL), ενώ στο τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13% (+2% LfL), αντανακλώντας την ευρεία οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τη θετική συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών.

Τα κέρδη EBITDA του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε €482 εκ. (-2% LfL), με αυξημένη κερδοφορία στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του προγράμματος Prime συνέβαλαν στη μερική αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών. Στις ΗΠΑ, η κερδοφορία επηρεάστηκε επιπλέον από έκτακτα γεγονότα, όπως η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας στο Pennsuco και η μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας στο Roanoke, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την ασθενέστερη ζήτηση στον κλάδο κατοικίας και τις αυξήσεις τιμών που δεν υλοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στη Φλόριντα. Τα κέρδη EBITDA το 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €170 εκ.

Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου αυξήθηκαν σε €242 εκ., 42% υψηλότερα από πέρυσι ή κατά 9% σε προσαρμοσμένη βάση ύστερα από την πώληση της Adoçim το 2025. Τα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €89 εκ.

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του Τιτάνα σε επενδυτική βαθμίδα «BBB-», αντανακλώντας τον ισχυρό ισολογισμό και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία του Ομίλου. Ο δείκτης δανεισμού διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα, στο 1,56x.

Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε €248 εκ., σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική TITAN Forward 2029, με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της αποδοτικότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κινητές μονάδες έτοιμου σκυροδέματος για την εξυπηρέτηση data centers, η επέκταση της δυναμικότητας στην ιπτάμενη τέφρα και στα αδρανή υλικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση στην Τουρκία και η κατασκευή ειδικών σιλό για αποδοτικότερες εξαγωγές τσιμέντου στην Αίγυπτο.

Η ενσωμάτωση των τριών πρόσφατων εξαγορών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους περίπου €700 εκ. από την αρχή του έτους, εξελίσσεται ομαλά, με τις λειτουργικές βελτιώσεις να προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και με τις συνέργειες να αναμένεται να αποφέρουν περίπου €60 εκ. το 2029. Η συνεισφορά τους στα κέρδη EBITDA ανήλθε σε περίπου €28 εκ. κατά το εννεάμηνο και αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου €45 εκ. για το σύνολο του 2026 και σε πάνω από €100 εκ. έως το 2029.

Μεγάλα έργα συνεχίζουν να εξελίσσονται: η κατασκευή δεύτερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο της Traçim στην Τουρκία, το έργο παραγωγής θερμικά ενεργοποιημένης αργίλου στη Βιρτζίνια και το έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα iFESTOS στην Αθήνα, το οποίο τελεί υπό αξιολόγηση.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε να καταγράφει θετικές εξελίξεις στις αξιολογήσεις ESG, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέους στόχους ESG για το 2030, καθορίζοντας τις προτεραιότητες βιωσιμότητας του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια.

Προοπτικές 2026: Αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και αύξηση του EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με τη στήριξη της έναρξης προγράμματος βελτιστοποίησης κόστους και αποδοτικότητας του Ομίλου, Prime, και της συνεισφοράς των πρόσφατων εξαγορών. Οι επενδυτικές δαπάνες για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου €300 εκ.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, δήλωσε: «Η αναπτυξιακή μας πορεία συνεχίστηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα έκτακτα γεγονότα. Με τη στήριξη των επενδύσεων ανάπτυξης και την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών, χτίζουμε έναν ισχυρότερο Όμιλο και επιταχύνουμε την υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029».

Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου και η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα επιβεβαιώνουν τη χρηματοοικονομική μας ισχύ και πειθαρχία, ενώ οι πρωτοβουλίες βελτίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Prime συνεχίζουν να στηρίζουν την κερδοφορία μας. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τη συνέχεια και σε ισχυρή θέση για ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ».