WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για επανέναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση από τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ξαναρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη, μέσω αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών με σκοπό να εξασφαλιστεί η κατάληψη του πυρός ως προς τις ενεργειακές λειτουργίες των δύο εμπόλεμων κρατών, ανέφερε χθες Κυριακή η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην ομάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικών ενδιαφερομένων εταιρειών, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα. δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για Αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της Τζέρναλ.