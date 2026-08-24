Λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο από τα Στενά του Ορμούζ

Λιγότερα από είκοσι εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, δείχνουν δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις ΗΠΑ περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά χθες Κυριακή, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της εταιρείας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, ενώ δεκατρία πέρασαν το Σάββατο. Οι αριθμοί αυτοί ωστόσο υπόκεινται σε αναθεώρηση, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.