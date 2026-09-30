Με νέο κατάστημα στο Γαλάτσι διευρύνει η nrg το δίκτυο των καταστημάτων της

Το κατάστημα στο Γαλάτσι ενισχύει την παρουσία της nrg στην Αττική και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου φυσικών σημείων εξυπηρέτησης

Η nrg συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την ανάπτυξη του δικτύου των φυσικών της καταστημάτων, ενισχύοντας την παρουσία της σε επιλεγμένα σημεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία νέου καταστήματος στο Γαλάτσι, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Αττική.

Το νέο κατάστημα προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ενημερωθούν δια ζώσης για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών της nrg, να συζητήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες λύσεις της εταιρείας.

Η ανάπτυξη των φυσικών σημείων της nrg αντανακλά τη σημασία που εξακολουθεί να έχει η προσωπική επαφή στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, παράλληλα με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά κανάλια. Στα καταστήματα της εταιρείας, οι πελάτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζονται, σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συζητήσουν τις επιλογές τους και να λάβουν πληροφόρηση με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Η παρουσία της nrg μέσα από ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο φυσικών σημείων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοντέλου εξυπηρέτησης, που συνδυάζει την προσωπική επαφή με τα ψηφιακά κανάλια. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διευρύνει τα σημεία επαφής με τους πελάτες της και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες άμεσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.

«Στην nrg επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων μας, με στόχο να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας. Το νέο κατάστημα στο Γαλάτσι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία μας, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Αττική. Παράλληλα, μέσα από τον συνδυασμό των φυσικών και των ψηφιακών μας καναλιών, προσφέρουμε στους καταναλωτές άμεση, ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση», δήλωσε η Μπαπούζα Βασιλική Head of Retail Marketing.

Το νέο κατάστημα στο Γαλάτσι βρίσκεται στη Λεωφόρο Γαλατσίου 97-99.