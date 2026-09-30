Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 - Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά.

«Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο. «Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση» ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.

«Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε Πρόεδρο της Κομισιόν και Πρόεδρο Eurogroup» είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: