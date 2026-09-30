Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

«Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο. «Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση» ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.
«Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε Πρόεδρο της Κομισιόν και Πρόεδρο Eurogroup» είπε ο πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια παρουσίασε τις 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:
- Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.
- Τίθενται αυστηρότεροι όρους στους servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
- Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 - Θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου.
- Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου.