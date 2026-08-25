Αντ. Γκουτέρες: Προτείνει βοήθεια του ΟΗΕ για να διευκολυνθούν οι μεταφορές λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πρότεινε χθες Δευτέρα ο διεθνής οργανισμός να αναλάβει ρόλο στη «διευκόλυνση» των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων, που πλήττονται το τρέχον διάστημα από την παράλυση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο σκοπός είναι απλός: να μειωθούν οι άμεσοι κίνδυνοι, να υποστηριχτεί πιο συντεταγμένη και προβλέψιμη μεταφορά, και να (υπάρξει) συμβολή στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη διπλωματία και την αποκλιμάκωση», τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη.

Αφού άρχισε τον Μάρτιο διεργασίες για το ζήτημα, ο κ. Γκουτέρες πρότεινε να δημιουργηθεί «μηχανισμός καταγραφής και επαλήθευσης πλοίων που μεταφέρουν, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, λιπάσματα και συναφή προϊόντα».

Στην πρωτοβουλία θα προστεθεί μηχανισμός πρόληψης συμβάντων που θα πιλοτάρεται από το Ομάν.

«Ο μηχανισμός δεν θα ενέκρινε τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ούτε θα τροποποιούσε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ακόμη ο κ. Γκουτέρες.

«Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να τον θέσουμε σε λειτουργία» αν και είναι ξεκάθαρο πως αυτό δεν σημαίνει ότι «όλες οι χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση αυτή αποδέχονται τον μηχανισμό», ανέφερε ακόμη, σημειώνοντας πως ο ΟΗΕ εννοεί να διαδραματίσει «ουδέτερου» παράγοντα «διευκόλυνσης».

Σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκλεισε τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν, πριν από την ένοπλη σύρραξη, το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει πως εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ και κάποια κράτη της περιοχής.

Από την άλλη ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού, το οποίο κατ’ αυτόν θα γίνει, μετά τον πόλεμο, «αμερικανικό έδαφος».