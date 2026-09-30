«Στρατηγικό Έργο της Χρονιάς 2025» αναδείχθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής διεκδικεί επιπλέον διάκριση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τελικές υποψηφιότητες των ετήσιων βραβείων «Regiostars 2026» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Regio) και συνιστά το ευρωπαϊκό σήμα αριστείας για τα πιο επιδραστικά έργα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε.

Με το ειδικό βραβείο «Στρατηγικό Έργο της Χρονιάς 2025», τιμήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026. To βραβείο παρέλαβαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Δέσποινα Παληαρούτα, ο Αντιπρόεδρος του Διαχειριστή και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών.

Η υπερσύγχρονη διασύνδεση που κατασκεύασε ο ΑΔΜΗΕ, μέσω της θυγατρικής του Ariadne Interconnection, υλοποιήθηκε με τη σημαντική αρωγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο έργο συμμετείχαν κορυφαίοι κατασκευαστές από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ειδικότερα οιPrysmian, Nexans, ΝΚΤ-HellenicCables και Siemens-ΤΕΡΝΑ.

Για το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας και τον ΑΔΜΗΕ, η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, μέσω Αττικής, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο.

Η νέα διασύνδεση, που ξεκίνησε να μεταφέρει τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία προς την Κρήτη τον Μάιο του 2025, έθεσε οριστικά τέλος στην ενεργειακή απομόνωση του νησιού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησής του. Παράλληλα, η ενεργειακή υποδομή του ΑΔΜΗΕ βελτιώνει τη συνολική ευστάθεια και ανθεκτικότητα του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος.

Με μεταφορική ικανότητα 1.000 MW, αποτελεί τη νησιωτική διασύνδεση με τη μεγαλύτερη ισχύ στον κόσμο, μαζί με τη Σαρδηνία και μία από τις βαθύτερες διεθνώς καθώς τα δύο υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μήκους 335 χλμ. και τάσης 500 kV, ποντίστηκαν σε βάθη έως 1.200 μέτρων στον πυθμένα του Αιγαίου.

Λόγω της παύσης λειτουργίας των τοπικών πετρελαϊκών μονάδων, στις οποίες βασιζόταν μέχρι πρότινος η ηλεκτροδότηση του νησιού, οιεκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται ότι περιορίζονται κατά περίπου 1,5 εκατ. τόνους ετησίως. Εξίσου σημαντικό είναι και το οικονομικό αποτύπωμα της διασύνδεσης, καθώς το έργο εκτιμάται ότι θα επιτρέψει εξοικονόμηση της τάξης των 5 δισ. ευρώ έως το 2035, για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω της ελάφρυνσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που βραβεύεται ένα ενεργειακό έργο αυτής της εμβέλειας. Ως Κυβέρνηση και Υπουργείο υποστηρίζουμε σταθερά τέτοιου είδους υποδομές καθώς έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα. Κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό, επιχείρηση ή τουριστικό κατάλυμα στην Κρήτη πλέον εξασφαλίζει αξιόπιστη τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η λειτουργία της διασύνδεσης συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα, μέσα από τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΔΜΗΕ και τους αναδόχους, γιατί έδωσαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα άριστης συνεργασίας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο. Πολλά συγχαρητήρια».

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης, δήλωσε: «Η σημερινή βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ΑΔΜΗΕ και την Ariadne Interconnection. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής ανήκει στους ανθρώπους του Διαχειριστή, στους συνεργάτες και τους αναδόχους μας. Καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε σε μόλις 4,5 χρόνια, επίδοση που ξεπερνά πολλά ανάλογα έργα στην Ευρώπη. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, που έδωσε λύσεις σε θέματα, όπως η χρηματοδότηση και η αδειοδότηση. Το έργο αυτό είναι το εφαλτήριο για τις επόμενες διασυνδέσεις που σχεδιάζουμε τα επόμενα χρόνια για την ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής».

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής διεκδικεί επιπλέον διάκριση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τελικές υποψηφιότητες των ετήσιων βραβείων «Regiostars 2026» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Regio) και συνιστά το ευρωπαϊκό σήμα αριστείας για τα πιο επιδραστικά έργα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021–2027, μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. ευρώ.