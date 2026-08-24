Ρωσικές δυνάμεις της έπληξαν δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα κοντά στην Οδησσό

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Νυκτερινό πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά στη νότια Ρωσία, όπου τέσσερις αποθήκες της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon δέχθηκαν επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η επιχείρηση, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κοντά στην Οδησσό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά για τα ουκρανικά στρατεύματα.

«Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπεσαν σε κέντρο υποδοχής παιδιών στο Κρασνοντάρ. Δυστυχώς δύο παιδιά είναι νεκρά», δήλωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι άλλα επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίσθηκαν και ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια αποθήκη.

Η πλατφόρμα Ozon επιβεβαίωσε επιθέσεις σε αποθήκες στο Κρασνοντάρ, καθώς και στις τοποθεσίες Αντιγκεΐσκ, Νεβινομίσκ και Μαχατσκαλά, όλες στο νότο.

Στη Μαχατσκαλά «υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε η επιχείρηση μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι οι ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Είναι η τρίτη διαδοχική ημέρα που εγκαταστάσεις της Ozon δέχονται επιθέσεις, μετά την ανακοίνωση μιας διευρυμένης εκστρατείας εναντίον ρωσικών υποδομών εφοδιασμού.

Το Κίεβο στοχοθετεί εδώ και μήνες τις αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης ρωσικής επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστηρίζοντας ότι παρέχει εξαρτήματα στο ρωσικό στρατό.

Τα πλήγματα σ' αυτές τις αποθήκες, η άμυνα των οποίων είναι πολύ ασθενέστερη απ' αυτή των στρατιωτικών στόχων, έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς μερικά απ' αυτά τα κέντρα καταστράφηκαν εντελώς από πυρκαγιές.

Η Μόσχα επέκρινε τα πλήγματα στις «πολιτικές υποδομές» της.

Αυτές οι νέες επιθέσεις πραγματοποιούνται ενώ η Ουκρανία γιορτάζει σήμερα την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της και υποδέχεται με την ευκαιρία αυτή μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο μετέχουν χώρες που την υποστηρίζουν.

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά για τα ουκρανικά στρατεύματα στο λιμάνι Πιβντένι κοντά στην Οδησσό, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομής που χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση και την αποθήκευση στρατιωτικών φορτίων.