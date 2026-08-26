Ιράν: Μεταφόρτωση πετρελαίου με προορισμό την Κίνα

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Τετάρτη, 26/08/2026 - 15:13
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Ο Τραμπ προειδοποιεί για μηδενική ανοχή σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ

Την επομένη της απειλής της Ουάσινγκτον για κυρώσεις οικονομικής ασφυξίας κατά του Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι συζητά με το Ομάν «κοινό προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, σύμφωνα με τον ertnews.gr, στα ανοιχτά του Ομάν έγινε μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών σαουδαραβικού αργού πετρελαίου με προορισμό τον μεγαλύτερο αγοραστή του είδους, την Κίνα.

«Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνική ίντσα των Στενών, όπως κάνουμε επίσης με το Όρος Πικάξ και τις τρεις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί. Ισχύει πλήρως πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την τοποθέτηση ναρκών», έσπευσε στο μεταξύ να προειδοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε την Τρίτη από άγνωστο βλήμα και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια (17 χλμ.) βορειοανατολικά του Ash Shishah του Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Ορμούζ, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

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