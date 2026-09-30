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Χρίστος Δήμας: Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 12:49
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Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συμμετείχε στις εργασίες των Connecting Europe Days στις Βρυξέλλες (28–29 Σεπτεμβρίου), όπου, μαζί με τους Υπουργούς Μεταφορών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, υπέγραψε το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του Black Sea – Aegean Connectivity Platform (BACP), παρουσία του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα, του Ευρωπαίου Συντονιστή του Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» Mario Mauro, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου.

Το BACP αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντιμετωπίζουν τον διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, σε σύνδεση και με τον διάδρομο Ρήνου – Δούναβη, ως ενιαίο, πολυτροπικό σύστημα συνδεσιμότητας. Όπως τόνισε ο Υπουργός, «η αξία ενός διαδρόμου δεν είναι το άθροισμα των επιμέρους έργων του – είναι η επιχειρησιακή του συνέχεια».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε την πρόοδο των ελληνικών έργων που εντάσσονται στον σχεδιασμό του διαδρόμου, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Πύθιο – Ορμένιο, όπου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης το πρώτο τρίμηνο του 2027, αλλά και στο έργο Μουριές – Προμαχώνας – Κούλατα, όπου η υπογραφή της σύμβασης τοποθετείται τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι εξελίσσονται και άλλα σημαντικά έργα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών, προωθείται η αναβάθμιση του άξονα ΣΚΑ – Οινόη, ενώ η σύνδεση του λιμένα Θεσσαλονίκης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ο κ. Δήμας προσδιόρισε ως βασικές ελληνικές προτεραιότητες: την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, τη στρατιωτική κινητικότητα και τη χρήση των μεταφορών ως μοχλού ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Connecting Europe Facility (CEF) για την υλοποίηση των διασυνοριακών έργων. «Τίποτε δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς έναν ισχυρό Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι σαφής: υποστηρίζουμε τη διατήρηση και, όπου είναι δυνατόν, την αύξηση του προϋπολογισμού του CEF», υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση του BACP, ο Υπουργός έθεσε ιδιαίτερα το ζήτημα της σύνδεσης με την Ουκρανία: σημειώνοντας ότι η σύνδεση αυτή αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία λόγω του πολέμου και της ευρωπαϊκής προοπτικής των δύο χωρών, και ζήτησε η επόμενη φάση της πρωτοβουλίας να εξετάσει πώς οι υποδομές των τριών χωρών μπορούν να στηρίξουν καλύτερα εναλλακτικές, ανθεκτικές διαδρομές εφοδιασμού προς αυτή την κατεύθυνση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας σημείωσε: «Έχουμε δημιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες τα έργα και στις δύο πλευρές των συνόρων θα μπορούν να ωριμάζουν και να προχωρούν με τον ίδιο ρυθμό. Εάν το πετύχουμε, το Σχέδιο Δράσης δεν θα παραμείνει μια πολιτική διακήρυξη. Θα μετατραπεί σε έναν μηχανισμό υλοποίησης για μια περισσότερο διασυνδεδεμένη, ανθεκτική και ανταγωνιστική Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Υπουργός συμμετείχε επίσης στην τελετή εκκίνησης της πρωτοβουλίας Friends of South-East Europe (FoSEE), μιας ευρύτερης πολιτικής πλατφόρμας υποστήριξης της συνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, του Επιτρόπου Τζιτζικώστα και εκπροσώπων της ΕΤΕπ.

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