Από τα θερμοκήπια παραγωγής ενέργειας έως τη γεωργία ακριβείας

Πώς μπορεί ένα θερμοκήπιο να παράγει ταυτόχρονα τρόφιμα και ηλεκτρική ενέργεια; Με ποιον τρόπο η νανοτεχνολογία, οι βιοαισθητήρες και τα οργανικά ηλεκτρονικά μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση νερού και το ενεργειακό κόστος;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει το Διεθνές Συνέδριο Agri-Nano & Agrivoltaics (AGRINANO 2026), το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Πολυσυνεδρίου NANOTEXNOLOGY 2026.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του NANOTEXNOLOGY 2026, της OET Energy Technologies, του Κέντρου Αριστείας COPE-Nano και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων HOPE-A, το Συνέδριο εγκαινιάζει έναν νέο διεθνή διάλογο για τη σύνδεση της υψηλής τεχνολογίας με τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, παρουσιάζοντας εφαρμογές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αυτονομία και την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Ο ιδρυτής της OET Energy Technologies και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του NANOTEXNOLOGY 2026, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, χαρακτηρίζει τα αγροβολταϊκά νέας γενιάς ως μία τεχνολογία με ελληνική υπογραφή, η οποία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμους πόρους.

Τα οργανικά φωτοβολταϊκά στη γεωργία

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου θα βρεθούν τα ημιδιαφανή οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs), τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες, επιτρέποντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των φυτών.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις εφαρμογές των αγροβολταϊκών συστημάτων που αναπτύσσει η ελληνική εταιρεία OET Energy Technologies στη Θεσσαλονίκη, τα οποία συνδυάζουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προστασία των καλλιεργειών, βελτίωση του μικροκλίματος και εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πολυετείς δοκιμές έχουν δείξει ότι η χρήση των ημιδιαφανών OPVs μπορεί να αυξήσει την απόδοση έως και 30% στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και έως 40% στις υπαίθριες. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των φυτών, στον περιορισμό της κατανάλωσης νερού και στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής.

Ο ιδρυτής της OET Energy Technologies και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του NANOTEXNOLOGY 2026, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, χαρακτηρίζει τα αγροβολταϊκά νέας γενιάς ως μία τεχνολογία με ελληνική υπογραφή, η οποία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμους πόρους.

OLED φωτισμός και γεωργία ακριβείας

Ακόμη μία βασική θεματική του AGRINANO 2026 αφορά τις εφαρμογές εύκαμπτων OLED και έξυπνων συστημάτων φωτισμού στη γεωργία.

Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν τη ρύθμιση του φωτεινού φάσματος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε καλλιέργειας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών, της ποιότητας των προϊόντων και της συνολικής παραγωγικότητας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν εφαρμογές νανοτεχνολογίας, βιοαισθητήρων και προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης, που επιτρέπουν τον έλεγχο της κατάστασης των φυτών και του καλλιεργητικού περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Η Θεσσαλονίκη κόμβος οργανικών ηλεκτρονικών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην OET Energy Technologies, η οποία συντονίζει μέσω του ευρωπαϊκού έργου Flex2Energy τη δημιουργία, στη Θεσσαλονίκη, του πρώτου εργοστασίου μαζικής παραγωγής οργανικών φωτοβολταϊκών παγκοσμίως.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει και το Κέντρο Αριστείας COPE-Nano, το πρώτο ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία. Μέσα από την ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων, οργανικού φωτισμού, αισθητήρων και έξυπνων τεχνολογιών παρακολούθησης, το Κέντρο συμβάλλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και αποδοτικών μοντέλων αγροτικής παραγωγής.

Όπως σημειώνει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και επικεφαλής της ομάδας Οργανικών Ηλεκτρονικών του COPE-Nano, Αργύρης Λασκαράκης, οι εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών ανοίγουν νέες δυνατότητες που συνδυάζουν παραγωγή καθαρής ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας.

Διεθνές ενδιαφέρον για το NANOTEXNOLOGY 2026

Το NANOTEXNOLOGY 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 4 έως τις 11 Ιουλίου και περιλαμβάνει συνέδρια, θερινό σχολείο, επιχειρηματικές συναντήσεις και διεθνή έκθεση τεχνολογίας στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των οργανικών ηλεκτρονικών, της βιοηλεκτρονικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των προηγμένων υλικών και της βιώσιμης ενέργειας.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων HOPE-A, που συμμετέχει στη διοργάνωση, αποτελεί, επίσης, στρατηγικό εταίρο του Thess Food Hub, του υπό ανάπτυξη οικοσυστήματος βιώσιμων αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη.