ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός εξήντα ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσε το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.