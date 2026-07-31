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Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
Newsroom
Παρασκευή, 31/07/2026 - 13:05
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Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Παρασύρης επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο διαπνέεται από την ίδια «νεοφιλελεύθερη συνταγή» και στους τρεις τομείς που πραγματεύεται, το νερό, την οικοδομήσιμη γη και τις ενεργειακές διατάξεις, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά τον συγκεντρωτισμό, την αποδυνάμωση των δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων και τη μεταφορά κρίσιμων αποφάσεων σε εταιρικά σχήματα και ανώνυμες εταιρείες.

Ύδατα: «Μεθοδευμένη απαξίωση των ΔΕΥΑ και λειτουργική εμπορευματοποίηση του νερού»

Αναφερόμενος στη διαχείριση του νερού, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι ΔΕΥΑ «γονάτισαν» λόγω του υπέρογκου ενεργειακού κόστους και της συστηματικής άρνησης της κυβέρνησης να θεσπίσει ειδικό τιμολόγιο ή να παρέχει ουσιαστική κρατική στήριξη.

«Αφού πρώτα στερήσατε από τους Δήμους τα μέσα αυτοδυναμίας, απεντάσσοντας έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως το πρόγραμμα “Απόλλων” και αποκλείοντας τους ΟΤΑ, τους ΤΟΕΒ και τις ΔΕΥΑ από τον ενεργειακό χώρο, στη συνέχεια τους κατηγορείτε ως ακατάλληλους για να τους αφαιρέσετε τη διαχείριση», τόνισε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, καθώς και ο έλεγχος της τιμολόγησης από τη ΡΑΑΕΥ, οδηγούν στην απώλεια του ουσιαστικού ελέγχου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατήγγειλε ότι το νέο μοντέλο παίρνει το «φιλέτο» της ύδρευσης και αφήνει το «κόκκαλο» της άρδευσης (που καλύπτει το 85% της κατανάλωσης), καθώς η τελευταία δεν παρουσιάζει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει δέσμη προτάσεων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και τη βιωσιμότητα των φορέων.

Οικοδομήσιμη Γη: «Εξοντωτικοί περιορισμοί στους πολλούς, προνόμια στους μεγάλους επενδυτές»

Όσον αφορά τις πολεοδομικές διατάξεις (ΠΔ 194/2025), ο Φραγκίσκος Παρασύρης στηλίτευσε την τακτική των «δύο μέτρων και δύο σταθμών». Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση συρρικνώνει τα όρια οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καταργεί παρεκκλίσεις και απαγορεύει τη μικρή εκτός σχεδίου δόμηση επικαλούμενη περιβαλλοντικούς λόγους, πλήττοντας τη μικρή ιδιοκτησία. Από την άλλη, θεσπίζει ευνοϊκές ρυθμίσεις για ιδιωτική πολεοδόμηση έως και 200 στρεμμάτων για μεγάλες επενδύσεις.

Ενέργεια: «Καθυστερήσεις που ευνοούν συγκεκριμένα συμφέροντα»

Στο σκέλος των ενεργειακών ρυθμίσεων, ο Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ εστίασε σε τρία καίρια σημεία:

  • Ενεργειακός Χώρος: Στηλίτευσε το γεγονός ότι ο ενεργειακός χώρος που στερούσε η κυβέρνηση από τις ΔΕΥΑ τόσα χρόνια, δίνεται τώρα που αυτές μεταβιβάζονται στην ΕΥΔΑΠ. Πρότεινε την επέκταση του μέτρου και στις μη κερδοσκοπικές Ενεργειακές Κοινότητες με συμμετοχή ΟΤΑ για την κάλυψη αναγκών των ευάλωτων νοικοκυριών.
  • Διασύνδεση Κρήτης: Ζήτησε να επιλυθούν άμεσα οι εκκρεμότητες με τον διαγωνισμό στην Κρήτη και να δοθεί λύση για όσους παραγωγούς καθυστέρησαν να υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αποθήκευση Ενέργειας: Χαρακτήρισε ως μεροληπτική την απόφαση να προηγηθούν τα 2 GW αντλησιοταμίευσης έναντι των εμπορικών μπαταριών, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση αυτή επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή και ευνοεί συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας.
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