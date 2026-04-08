Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10

ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων

Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 10:29

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν να συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι το στενό του Χορμούζ θα παραμείνει «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

