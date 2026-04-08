Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν να συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι το στενό του Χορμούζ θα παραμείνει «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.