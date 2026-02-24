Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 11:50

Ως νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναδεικνύει την Ελλάδα δημοσίευμα των Financial Times, τονίζοντας ταυτόχρονα την καθοριστική της συμμετοχή στην μεταβατική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα μέχρι την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρεται ότι «η Ελλάδα τοποθετείται ως η νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κυρίως από τις ΗΠΑ, καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου έως το 2027. Η Αθήνα ποντάρει στο ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την επέκταση της δυναμικότητας LNG, τις αναβαθμίσεις υποδομών και τους στενούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον, μπορεί να της εξασφαλίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης».

Η εφημερίδα τονίζει ότι «πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα προμήθευε περίπου το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ. Μέχρι το 2024, το μερίδιο αυτό είχε μειωθεί σε περίπου 11%. Μεγάλο μέρος του κενού καλύφθηκε από LNG των ΗΠΑ, το οποίο πλέον αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των εισαγωγών LNG της ΕΕ».

Στο άρθρο FT φιλοξενούνται και δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου: «Δεν πρόκειται πλέον να χρηματοδοτούμε τον επιτιθέμενο. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αποσύνδεση δεν θα συμβεί από μόνη της».

Όπως υπογραμμίζεται, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2025, ο κ. Παπασταύρου έχει προωθήσει στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως γέφυρα των διατλαντικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών. «Αυτό που ξεκίνησε ως έκτακτη προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια πιο μακροπρόθεσμη αναδιάταξη των ενεργειακών πηγών της ΕΕ», είπε ο κ. Παπασταύρου. «Η αμερικανική ενέργεια έχει μετατραπεί σε δομικό πυλώνα της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης» πρόσθεσε.

Επιπλέον, η αρθρογράφος τονίζει ότι «η ΕΕ έχει επίσης μειώσει δραστικά τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία. Ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια συνέχισαν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο προς άλλους προορισμούς, ιδιαίτερα σε περιόδους, κατά τις οποίες η τιμή spot πετρελαίου στα ρωσικά λιμάνια ήταν αρκετά χαμηλή, ώστε να επιτρέπει τη συμμόρφωση με το πλαφόν τιμών που επέβαλαν οι σύμμαχοι του Κιέβου. Η φιλοδοξία της Ελλάδας να εξελιχθεί σε βασικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό αέριο είναι εμφανής στη Ρεβυθούσα, το νησί δυτικά της Αθήνας όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός LNG της χώρας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αμερικανικό φορτίο εκφορτωνόταν στον σταθμό. Από εκεί, το επαναεριοποιημένο LNG κατευθύνεται προς τα Βαλκάνια και πέραν αυτών μέσω του «κάθετου διαδρόμου» (vertical corridor), ενός συστήματος ροής από νότο προς βορρά που δημιουργήθηκε από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία μετά το 2022, όταν η Ρωσία διέκοψε τις εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία επειδή η Σόφια αρνήθηκε να πληρώσει σε ρούβλια.

Οι χώρες του κάθετου διαδρόμου προσάρμοσαν σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες υποδομές για να κατασκευάσουν το σύστημα από νότο προς βορρά, ενώ η Βουλγαρία πραγματοποιεί επένδυση 400 εκατ. ευρώ για την άρση σημείων συμφόρησης έως το 2027.

Πριν από το 2022, οι ροές φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνταν επί δεκαετίες από βορρά προς νότο. Η Ελλάδα είχε ξεκινήσει τη διαφοροποίηση των προμηθειών της πριν από την εισβολή, ανέφερε η Μαρία Ρίτα Γκάλι, μέχρι προσφάτως διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον αγωγό TAP, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε το 2020 και συνδέει τα ελληνοτουρκικά σύνορα με την Ιταλία μέσω Αλβανίας και Αδριατικής. «Όταν ξέσπασε η κρίση, βρισκόμασταν σε ισχυρότερη θέση», είπε. Η Αθήνα ολοκλήρωσε επίσης τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και ενίσχυσε τη δυναμικότητα με δύο νέους σταθμούς συμπίεσης στη βόρεια Ελλάδα», κατέληξε.

