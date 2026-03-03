ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΟΣΜΟΣ

Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα

Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 15:27

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επίθεσή τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε διάφορους λόγους για τους οποίους πήγε σε πόλεμο με το Ιράν. Χθες, Δευτέρα, στις πιο εκτεταμένες δημόσιες δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, είπε πως διέταξε την επίθεση ώστε να ανακόψει το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα πυρηνικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι στη διάρκεια συνομιλιών στη Μόσχα: «Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε κάποιο στοιχείο ότι το Ιράν ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα, που ήταν η κύρια, αν όχι η μοναδική, αιτιολογία για τον πόλεμο».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι οι συνέπειες της επίθεσης στο Ιράν γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο και ότι οι αραβικές χώρες υφίστανται οικονομικά κόστη και απώλειες.

Επανέλαβε την έκκληση της Ρωσίας για άμεση παύση των εχθροπραξιών από όλες τις πλευρές:

«Ως ένα άνευ όρων πρώτο βήμα, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να σταματήσουμε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει αποτέλεσμα απώλειες αμάχων».

Υπέδειξε τον φερόμενο βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ κατηγόρησαν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για ένα πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων σε πόλη του νοτίου Ιράν από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 160 άνθρωποι σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα επιτίθεντο σκόπιμα σε σχολείο.

O Λαβρόφ προειδοποίησε επίσης ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπορεί να παρακινήσει όχι μόνο το Ιράν, αλλά και αραβικές γειτονικές χώρες να επιδιώξουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο διευρυνόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τον κίνδυνο τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων να ξεφύγουν από τον έλεγχο, είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα διαβιβάσει στο Ιράν ανησυχίες Αράβων ηγετών σχετικά με τα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή.

Ο Πούτιν είχε χθες, Δευτέρα, τηλεφωνική επικοινωνία με τέσσερις ηγέτες χωρών του Κόλπου, προσφερόμενος να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της Μόσχας με την Τεχεράνη --με την οποία έχει στρατηγική σύμπραξη-- στην προσπάθεια να εκτονώσει τις εντάσεις στην περιοχή.

«Ο Πούτιν θα καταβάλει ασφαλώς κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμβάλει έστω σε ελαφρά μείωση των εντάσεων», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι χθεσινές συζητήσεις με σχεδόν όλους τους συνομιλητές του εστιάστηκαν στο να διαβιβάσει ο Πούτιν τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τα πλήγματα στις υποδομές τους στους συναδέλφους μας στο Ιράν, εκμεταλλευόμενος τον διάλογο που διατηρούμε με την ιρανική ηγεσία».

Ο Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε σημείωμα προς τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν το Σαββατοκύριακο, όμως το Κρεμλίνο δεν έχει δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε περαιτέρω επαφή με υψηλόβαθμο Ιρανό ηγέτη αφότου ξεκίνησαν τα πλήγματα το Σάββατο.

Ο Πούτιν δεν έχει μιλήσει επίσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια συνομιλία προς το παρόν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τον ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, πρόσθεσε όμως πως «ο χρόνος θα δείξει» δεδομένης της μεγάλης προσοχής που η Ουάσινγκτον θα πρέπει να δώσει στην κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε πως είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν στη Μέση Ανατολή και ότι είναι δύσκολο να συζητηθεί μια ενδεχόμενη επόμενη συνάντηση με αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

