Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
Jean-Christophe André/ Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 06:43

Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο και έχει μεγάλη στρατηγική και οικονομική σημασία.

Η μακροχρόνια εμμονή του Τραμπ με την απόκτηση της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης επικράτειας της Δανίας, κλιμακώθηκε σε μια διατλαντική εμπλοκή, με τις απειλές - για σαρωτικούς νέους δασμούς αλλά και κατάληψη με χρήση στρατιωτικής βίας - να ταράζουν τις χρηματαγορές.

Πόσο μεγάλη είναι η Γροιλανδία;

Ορισμένοι χάρτες, που διογκώνουν τις χερσαίες μάζες κοντά στους πόλους, παρουσιάζουν την Γροιλανδία πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Το αρκτικό νησί, ωστόσο, καλύπτει μόλις 2,17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από την αμερικανική πολιτεία του Τέξας ή περίπου στο ίδιο μέγεθος με τη Σαουδική Αραβία, το Μεξικό ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ποιοι είναι οι πόροι της Γροιλανδίας;

Η Γροιλανδία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, όπως ψευδάργυρο, μόλυβδο, χρυσό, σιδηρομετάλλευμα, σπάνιες γαίες (REEs), χαλκό και πετρέλαιο.

Φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Οι πόροι αυτοί έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και από τον πρόεδρο Τραμπ.

Θύλακες χρυσού υπάρχουν σε περιοχές όπως το Νανόρταλικ και η Νότια Γροιλανδία. Η Γροιλανδία διαθέτει επίσης κοιτάσματα διαμαντιών στην περιοχή Μανίτσοκ, ακριβώς βόρεια του Νουούκ.

Τα κοιτάσματα χαλκού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα στη Γροιλανδία, σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων, με περιοχές στο βορειοανατολικό και στο κεντρικό ανατολικό τμήμα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες. Κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος εντοπίζονται διάσπαρτα στη Δυτική Γροιλανδία, ενώ ίχνη νικελίου έχουν βρεθεί γύρω από τη νοτιοδυτική ακτή του νησιού.

Γραφίτης, που χρησιμοποιείται κυρίως στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και στη χαλυβουργία, αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει στη Γροιλανδία, με έρευνες γύρω από το Αμιτσόκ. Ενώ ψευδάργυρος έχει εντοπιστεί στο βόρειο τμήμα της Γροιλανδίας, κοιτάσματα τιτανίου και βαναδίου βρίσκονται στο νοτιοδυτικό, ανατολικό και νότιο τμήμα της επικράτειας. Το βολφράμιο εντοπίζεται επίσης στο κεντρικό ανατολικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας, με αξιολογημένα κοιτάσματα στο νότο και τη δύση.

min.JPG

Κινεζικές επενδύσεις στον Αρκτικό Κύκλο

Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα στον Αρκτικό Κύκλο, ενώ έχει εκφράσει την επιθυμία της να δημιουργήσει έναν «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού» - αφού νέες θαλάσσιες οδοί θα αναδειχθούν καθώς υποχωρούν οι πάγοι.

Σύμφωνα με το Carnegie Endowment, η Κίνα βλέπει τον Αρκτικό ως μελλοντικό μεταφορικό και βιομηχανικό διάδρομο.

Αρκετές κινεζικές εταιρείες έχουν επίσης επενδύσει σε μεταλλευτικά έργα στη Γροιλανδία, και συγκεκριμένα σε κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος, σπάνιων γαιών και ουρανίου, ενώ το Πεκίνο έχει επενδύσει ακόμη σε έργα που εστιάζουν στην ενέργεια του Αρκτικού μέσω του ρωσικού τομέα LNG.

Κινεζικές κρατικές εταιρείες κατέχουν μερίδια στα έργα LNG της Novatek και είναι σημαντικοί αγοραστές αερίου από τον Αρκτικό. Οι Κινέζοι έχουν επίσης προμηθεύσει σημαντικό εξοπλισμό για τα ρωσικά έργα LNG στον Αρκτικό, ιδιαίτερα μετά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Πηγή: Al Jazeera

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 06:43

