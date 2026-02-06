Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025

Η επαρχία Σανσί που βρίσκεται στα βόρεια της Κίνας και είναι πλούσια σε άνθρακα είχε για πρώτη φορά το 2025, παραγόμενο ενεργειακό αποτέλεσμα από καθαρές πηγές, μεγαλύτερο από αυτό της παραγωγής ενέργειας από την καύση άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις εργασίες του ομώνυμου περιφερειακού λαϊκού κογκρέσου.

Την προηγούμενη χρονιά, η εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από νέες και καθαρές πηγές καταγράφηκε στα 90,48 γιγαβάτ, με ετήσια αύξηση 18,29 γιγαβάτ, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 55,1% επί της συνολικής ενεργειακής ικανότητας της Σανσί.

Το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως στη διάρκεια της χρονικής περιόδου από το 2021 μέχρι το 2025, η εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής ενέργειας στη Σανσί έφτασε τα 164 γιγαβάτ, με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην αναφερόμενη κινεζική επαρχία να είναι διαθέσιμη σε 24 επαρχίες, αυτόνομες περιοχές και πόλεις.

Η Σανσί κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κινεζικών επαρχιών στην κλίμακα παραγωγής και διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας για τον εφοδιασμό άλλων επαρχιών και περιοχών.

Η ετήσια παραγωγή ενέργειας από νέες ενεργειακές πηγές στη Σανσί ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια κιλοβάτ για πρώτη φορά το 2025, φτάνοντας τα 118 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, σύμφωνα με την κρατική εταιρία διαχείρισης του ενεργειακού δικτύου, State Grid Shanxi Electric Power Co., Ltd.