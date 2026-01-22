ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 08:35

Τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γεώργιος Στάσσης, στο «World Economic Forum Annual Meeting 2026» στο Davos της Ελβετίας, σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση της πρωτοβουλίας «Από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια» (Coal to Clean) με θέμα τις τεχνολογικές καινοτομίες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης

«Στο Νταβός, μιλάμε για συνεργασία. Στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να είναι πρακτική. Οι κυβερνήσεις δίνουν την κατεύθυνση. Οι επενδυτές δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ υλοποιούν - μετατρέποντας τη φιλοδοξία σε καινοτόμες υποδομές που διατηρούν τις οικονομίες σε λειτουργία και δημιουργούν ανάπτυξη».

Ο κ. Στάσσης περιέγραψε τον ριζικό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια έχει αναδιαμορφώσει πλήρως το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο, αφήνοντας πίσω τον λιγνίτη και στρεφόμενος σε καθαρές και ευέλικτες μορφές ενέργειας. «Ήμασταν μια εταιρεία στην οποία η παραγωγή από λιγνίτη αποτελούσε το 35% περίπου της συνολικής παραγωγής ενέργειας.

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε αφήσει πίσω μας τελείως τον άνθρακα», τόνισε ο CEO της ΔΕΗ. Αυτός ο δομικός μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατέστη εφικτός χάρη σε δύο στρατηγικές επιλογές: ο Όμιλος υλοποιεί ένα από τα ταχύτερα προγράμματα αποανθρακοποίησης στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αναπτύσσει πολύ γρήγορα ένα ολιστικό σύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενεργειακή μετάβαση για τον όμιλο ΔΕΗ δεν αφορά απλώς στην αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής, αλλά τον ανασχεδιασμό και τη δημιουργία νέων οικονομικών οικοσυστημάτων. «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σήμερα ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος παραγωγής νέας ενέργειας και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως η αξία τους, πρέπει να συνδυαστούν με ευέλικτες λύσεις, όπως μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου και ισχυρότερες περιφερειακές διασυνδέσεις, όπου αυτό είναι εφικτό», εξήγησε ο κ. Στάσσης τονίζοντας ότι μαζί, αυτές οι λύσεις μπορούν να εξασφαλίσουν και την ασφάλεια εφοδιασμού και καλύτερες τιμές και να οδηγήσουν στην αποανθρακοποίηση.

Η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών περιοχών έχει καταστεί βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, οι πρώην λιγνιτικές περιοχές της ΔΕΗ δεν αποτελούν «εγκλωβισμένα» περιουσιακά στοιχεία, αντιθέτως είναι στρατηγικά πλεονεκτήματα για τον Όμιλο, καθώς εκεί υπάρχουν ήδη έτοιμα δίκτυα, βιομηχανική γη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ περιέγραψε το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, βάσει του οποίου οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία μεταμορφώνονται σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θα χρησιμοποιηθούν ένα πλήθος διαφορετικών, νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται πάνω από 3.000 MW εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες μονάδες συμβατικής και εναλλακτικής παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, δύο αντλησιοταμιευτικά έργα - οι «φυσικές μπαταρίες», που θα αξιοποιούν τα ορυχεία σε Καρδιά και Νότιο Πεδίο για να αποθηκεύουν ενέργεια σε μορφή βαρυτικού υδροδυναμικού - η πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο και η μετατροπή των παλαιών γεννητριών στον ΑΗΣ Καρδιάς σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν σημαντικά στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης.

Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ στον κομβικό ρόλο που κατέχει η δημιουργία ενός νέου giga data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στο συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο giga data center, το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν, θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και θα μεταμορφώσει τον χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή ανάπτυξης, καθώς γύρω του θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνολογίας. Η παροχή της ενέργειας στο giga data center θα γίνεται behind-the-meter, δηλαδή οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

«Το πλάνο μας για τη Δυτική Μακεδονία είναι μια δήλωση μετασχηματισμού, μετατρέπουμε την παρακαταθήκη του άνθρακα σε μια πλατφόρμα για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη. Αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο μετασχηματισμό της ΔΕΗ, που αλλάζει ρόλο και ξεφεύγει από την απλή προμήθεια ενέργειας. Είμαστε μία εταιρεία που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ενέργειας και του ψηφιακού κόσμου».

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση, ο κ. Στάσσης σχολίασε ότι αυτό που χρειάζεται είναι σαφήνεια και ταχύτητα προσθέτοντας ότι εξίσου κρίσιμες είναι επίσης η ταχύτερη χορήγηση αδειών καθώς και η ανάπτυξη των δικτύων. «Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά ρέουν εκεί όπου η υλοποίηση είναι διασφαλισμένη» τόνισε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις 22 Ιανουαρίου 2026
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης 22 Ιανουαρίου 2026
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει

Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model

Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026