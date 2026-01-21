Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Το Πεκίνο δεσμεύτηκε να προωθήσει την ανάπτυξη των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό τη δυναμική για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και να επιτύχει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και πληροφορικής.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κίνα προωθεί τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη λειτουργική απόδοση, αλλά και τη μετάβαση σε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στους πιο σημαντικούς τομείς της βιομηχανικής παραγωγής της.

Σύμφωνα με μία εγκύκλιο που καταρτίστηκε από πέντε υπουργεία, με τη συμμετοχή και του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής (MIIT), η Κίνα θα αρχίσει την επιλογή μιας ομάδας βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα από το 2026, προκειμένου να καθορίσει τα πρότυπα για ευρύτερη εφαρμογή των δεδομένων τους.

Η ανάπτυξη βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα αναφέρεται σε μία διαδικασία κατά την οποία, οι βιομηχανίες μειώνουν διαρκώς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός των εγκαταστάσεών τους και κινούνται σταδιακά προς τη μηδενική εκπομπή ρύπων, μέσω της υλοποίησης μέτρων μείωσης των εκπομπών βλαβερών αερίων, με την εφαρμογή τεχνολογικής καινοτομίας, δομικών αναπροσαρμογών και βελτιστοποίησης της διαχείρισης.