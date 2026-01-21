Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%

Η Νορβηγία πραγματοποίησε ένα νέο ρεκόρ το 2025. Το 95,9% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκε μέσα στο έτος ήταν πλήρως ηλεκτρικά, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κατηγορία ως την πρώτη επιλογή των Νορβηγών.

Πώς, όμως, η Νορβηγία κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο; Μέχρι το τέλος του 2024, περισσότερο από το 27% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων στους νορβηγικούς δρόμους ήταν ηλεκτρικά, την ίδια στιγμή που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι κάτω από το 10%. Σε πολλές μεγάλες αγορές της ΕΕ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερες από μία στις πέντε νέες ταξινομήσεις, ενώ το 2025 η Νορβηγία ταξινόμησε 179.550 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκαν 35.188 ταξινομήσεις, εκ των οποίων το 97,6% ήταν ηλεκτρικά.

Οι κυβερνήσεις της Νορβηγίας, εδώ και πολλές δεκαετίες, έδωσαν ισχυρά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ επένδυσαν σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή, αναδεικνύοντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης στους πολίτες. Η ηγετική θέση της Νορβηγίας είναι αποτέλεσμα πολιτικών που έχουν εισαχθεί σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η βασική αρχή παρέμεινε αμετάβλητη. Αυτή έπρεπε να ήταν οικονομικά πιο ελκυστική για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών.

Αυτό επιτεύχθηκε με την εφαρμογή ενός εξαιρετικά προοδευτικού συστήματος φορολόγησης αυτοκινήτων. Οι φόροι βασίζονται σε έναν συνδυασμό εκπομπών CO₂ και NOx, καθώς και στο βάρος του οχήματος. Τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα γίνονταν ολοένα και πιο ακριβά, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα για πολλά χρόνια εξαιρούνταν πλήρως από τον φόρο αγοράς, τον ΦΠΑ, ενώ σημείωσαν σταδιακή πτώση στις τιμές κτήσης. Παράλληλα, υπήρχαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μειώσεις φόρου εταιρικών αυτοκινήτων και επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα κίνητρα διατηρήθηκαν σε όλες τις κυβερνήσεις από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, παρέχοντας μακροπρόθεσμη βεβαιότητα στους καταναλωτές, τις εταιρείες leasing και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη βιωσιμότητα, την αναγκαιότητα και την περιβαντολλογική συνείδηση της ηλεκτροκίνησης.

Από το 2023, τα κίνητρα άρχισαν να καταργούνται σταδιακά. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται, πλέον, σε ηλεκτρικά οχήματα αξίας άνω των 42.500 ευρώ και έχει εισαχθεί φόρος αγοράς βάσει βάρους για τα ηλεκτρικά οχήματα. Από το 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αντιμετωπίζονται όπως τα υπόλοιπα οχήματα από φορολογικής άποψης. Ως προς τις μάρκες που επικρατούν στη Νορβηγία, η Tesla σημείωσε 34.285 ταξινομήσεις το 2025 με μερίδιο αγοράς 19,1%. Ταυτόχρονα, οι κινεζικές μάρκες αύξησαν το μερίδιό τους στο 13,7%, από 10,4% το 2024, ενώ οι καθιερωμένες ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ιαπωνικές μάρκες συνεχίζουν να κυριαρχούν στις ετήσιες κατατάξεις των 10 κορυφαίων μαρκών.

Μετά τους εξαιρετικούς όγκους του 2025, η Νορβηγία αναμένεται να εισέλθει σε μία φάση ενοποίησης. Οι προβλέψεις της Νορβηγικής Ένωσης Εισαγωγέων Αυτοκινήτων κάνουν λόγο για περίπου 160.000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα το 2026. Αυτό είναι σχεδόν 20.000 λιγότερα από ό,τι το 2025. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τη στιγμή που τα κίνητρα σταδιακά καταργούνται. Ακόμα και για όσους θέλουν να αγοράσουν μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υπάρχει ένα σαφές πλεονέκτημα στο κόστος λειτουργίας, τη διαθεσιμότητα των υποδομών και της προσιτής τιμής κτήσης. Η μεγάλη πρόκληση για τη Νορβηγία είναι η διαχείριση της ηλεκτροκίνησης, καθώς, πλέον, τα ηλεκτρικά οχήματα εδώ και χρόνια αποτελούν τον κανόνα στις πωλήσεις αυτοκινήτων.