Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

Η Νορβηγία πραγματοποίησε ένα νέο ρεκόρ το 2025. Το 95,9% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκε μέσα στο έτος ήταν πλήρως ηλεκτρικά, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κατηγορία ως την πρώτη επιλογή των Νορβηγών.

Πώς, όμως, η Νορβηγία κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο; Μέχρι το τέλος του 2024, περισσότερο από το 27% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων στους νορβηγικούς δρόμους ήταν ηλεκτρικά, την ίδια στιγμή που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι κάτω από το 10%. Σε πολλές μεγάλες αγορές της ΕΕ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερες από μία στις πέντε νέες ταξινομήσεις, ενώ το 2025 η Νορβηγία ταξινόμησε 179.550 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκαν 35.188 ταξινομήσεις, εκ των οποίων το 97,6% ήταν ηλεκτρικά.

Οι κυβερνήσεις της Νορβηγίας, εδώ και πολλές δεκαετίες, έδωσαν ισχυρά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ επένδυσαν σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή, αναδεικνύοντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης στους πολίτες. Η ηγετική θέση της Νορβηγίας είναι αποτέλεσμα πολιτικών που έχουν εισαχθεί σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η βασική αρχή παρέμεινε αμετάβλητη. Αυτή έπρεπε να ήταν οικονομικά πιο ελκυστική για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών.

Αυτό επιτεύχθηκε με την εφαρμογή ενός εξαιρετικά προοδευτικού συστήματος φορολόγησης αυτοκινήτων. Οι φόροι βασίζονται σε έναν συνδυασμό εκπομπών CO₂ και NOx, καθώς και στο βάρος του οχήματος. Τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα γίνονταν ολοένα και πιο ακριβά, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα για πολλά χρόνια εξαιρούνταν πλήρως από τον φόρο αγοράς, τον ΦΠΑ, ενώ σημείωσαν σταδιακή πτώση στις τιμές κτήσης. Παράλληλα, υπήρχαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μειώσεις φόρου εταιρικών αυτοκινήτων και επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα κίνητρα διατηρήθηκαν σε όλες τις κυβερνήσεις από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, παρέχοντας μακροπρόθεσμη βεβαιότητα στους καταναλωτές, τις εταιρείες leasing και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη βιωσιμότητα, την αναγκαιότητα και την περιβαντολλογική συνείδηση της ηλεκτροκίνησης.

Από το 2023, τα κίνητρα άρχισαν να καταργούνται σταδιακά. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται, πλέον, σε ηλεκτρικά οχήματα αξίας άνω των 42.500 ευρώ και έχει εισαχθεί φόρος αγοράς βάσει βάρους για τα ηλεκτρικά οχήματα. Από το 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αντιμετωπίζονται όπως τα υπόλοιπα οχήματα από φορολογικής άποψης. Ως προς τις μάρκες που επικρατούν στη Νορβηγία, η Tesla σημείωσε 34.285 ταξινομήσεις το 2025 με μερίδιο αγοράς 19,1%. Ταυτόχρονα, οι κινεζικές μάρκες αύξησαν το μερίδιό τους στο 13,7%, από 10,4% το 2024, ενώ οι καθιερωμένες ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ιαπωνικές μάρκες συνεχίζουν να κυριαρχούν στις ετήσιες κατατάξεις των 10 κορυφαίων μαρκών.

Μετά τους εξαιρετικούς όγκους του 2025, η Νορβηγία αναμένεται να εισέλθει σε μία φάση ενοποίησης. Οι προβλέψεις της Νορβηγικής Ένωσης Εισαγωγέων Αυτοκινήτων κάνουν λόγο για περίπου 160.000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα το 2026. Αυτό είναι σχεδόν 20.000 λιγότερα από ό,τι το 2025. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τη στιγμή που τα κίνητρα σταδιακά καταργούνται. Ακόμα και για όσους θέλουν να αγοράσουν μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υπάρχει ένα σαφές πλεονέκτημα στο κόστος λειτουργίας, τη διαθεσιμότητα των υποδομών και της προσιτής τιμής κτήσης. Η μεγάλη πρόκληση για τη Νορβηγία είναι η διαχείριση της ηλεκτροκίνησης, καθώς, πλέον, τα ηλεκτρικά οχήματα εδώ και χρόνια αποτελούν τον κανόνα στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

