Ενεργειακός κολοσσός βάζει λουκέτο σε 1.000 πρατήρια στη Νέα Υόρκη, ο λόγος

Ειδικοί εκτιμούν πως η ζήτηση για βενζίνη θα αρχίσει να μειώνεται σημαντικά στο δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας - κι ακόμη περισσότερο στη δεκαετία του 2030 - εξαιτίας της επικράτησης περισσότερο αποδοτικών αλλά και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αρκετοί Νεοϋορκέζοι έχει χρειαστεί το τελευταίο διάστημα να βρουν νέο πρατήριο να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους - με μία από τις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων της πολιτείας να προχωρά σε μαζικά λουκέτα.

Σύμφωνα με τη ScrapeHero, οι Exxon Mobil, BP και Shell είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Όπως διαβάζουμε στο Hudson Valley Post, η Shell διαθέτει 328 πρατήρια στην Νέα Υόρκη, η BP 428 και η Exxon Mobil 769 πρατήρια.

Το 2024 η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων - η Shell - ανακοίνωσε τα σχέδιά της για το κλείσιμο 1.000 πρατηρίων: Τα 500 επρόκειτο να κλείσουν το 2024 και τα υπόλοιπα 500 το 2025.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του 2024, η αποεπένδυση αποτελεί μέρος του σχεδίου της εταιρείας να αναβαθμίσει το δίκτυο λιανικής της με καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε αγορές που πληρούν τα επενδυτικά της κριτήρια, όπως η Κίνα, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες - μειώνοντας την ίδια ώρα την παρουσία της σε άλλες αγορές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πελάτες σε αγορές όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, όπως η Κίνα και η Ευρώπη. Η Shell δήλωσε ότι στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των δημόσιων σημείων φόρτισης που διαχειρίζεται από 54.000 σε περίπου 200.000 έως το 2030.

Στην ίδια έκθεση, η Shell σημείωνε ότι επιλέγει να επικεντρωθεί στη δημόσια φόρτιση και όχι στη φόρτιση στο σπίτι, καθώς εκτιμά ότι αυτή είναι η λύση που θα χρειάζονται περισσότερο οι καταναλωτές.

Επιπλέον, η εταιρεία υπογράμμιζε ότι διαθέτει «ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», καθώς το παγκόσμιο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων της είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Σημειώνεται πως η ανακοίνωση για την πώληση 1.000 καταστημάτων έως το 2026 ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Shell συνέχιζε να επεκτείνει τη λιανική της παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.