Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόνο στο Κίεβο, απόψε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων δεν έχει θέρμανση, περισσότερες από 4.000 πολυκατοικίες», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, η οποία δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ντμίτριεφ δηλώνει ότι είχε "εποικοδομητικές" συνομιλίες για την Ουκρανία με τις ΗΠΑ στο Νταβός

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σήμερα ότι είχε "εποικοδομητικές" συνομιλίες με Αμερικανούς εκπροσώπους με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

«Οι συναντήσεις διεξάγονται με εποικοδομητικό τρόπο και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τώρα συνειδητοποιούν την ορθότητα της ρωσικής θέσης», για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε κυρίως με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση διήρκησε δύο ώρες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή.