Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα

Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 09:45

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας των πρόσφατων ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόνο στο Κίεβο, απόψε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων δεν έχει θέρμανση, περισσότερες από 4.000 πολυκατοικίες», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, η οποία δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ντμίτριεφ δηλώνει ότι είχε "εποικοδομητικές" συνομιλίες για την Ουκρανία με τις ΗΠΑ στο Νταβός

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σήμερα ότι είχε "εποικοδομητικές" συνομιλίες με Αμερικανούς εκπροσώπους με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

«Οι συναντήσεις διεξάγονται με εποικοδομητικό τρόπο και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τώρα συνειδητοποιούν την ορθότητα της ρωσικής θέσης», για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε κυρίως με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση διήρκησε δύο ώρες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή.

