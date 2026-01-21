Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος

Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
Brett Sayles από Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 07:17

Με το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο να επιβαρύνεται και τους λογαριασμούς ρεύματος να αυξάνονται, οι ΗΠΑ αναζητούν τρόπους ώστε το κόστος της έκρηξης των data centers να μη μετακυλίεται στα νοικοκυριά.

Την ώρα που παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή data centers και την κυριαρχία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύονται ανέτοιμες για την αυξημένη ζήτηση ενέργειας.

Το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην ξαφνική αύξηση της ζήτησης, ενώ τα αμερικανικά νοικοκυριά επωμίζονται σε μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα κόστη.

Η κυβέρνηση Τραμπ και μια ομάδα κυβερνητών από τις βορειοανατολικές πολιτείες ζήτησαν πρόσφατα από την PJM, τον μεγαλύτερο διαχειριστή ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ, να μετριάσει την αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα - ζητώντας μια έκτακτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας με συμμετοχή των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι θα πληρώσουν για την αύξηση του κόστους που προκαλούν τα data centers τους.

Ποιες εταιρείες ηγούνται της κούρσας;

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ επιδιώκουν να πρωτοστατήσουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Meta δήλωσε ότι δαπάνησε 17 δισεκατομμύρια δολάρια - κατά βάση για data centers και υποδομές - για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2025.

Η Microsoft δαπάνησε 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ενώ η Amazon ανακοίνωσε επένδυση 15 δισεκατομμυρίων στη Βόρεια Ιντιάνα για νέα campus κέντρων δεδομένων, επιπλέον της επένδυσης των 11 δισεκατομμυρίων που είχε ανακοινώσει το 2024.

Η Bank of America εκτίμησε τον Σεπτέμβριο ότι οι ετήσιες δαπάνες για κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ έφτασαν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Αυξάνουν τα κέντρα δεδομένων τους λογαριασμούς ρεύματος;

Οι τιμές της οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5,2% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Energy Information Administration, ενώ οι περιοχές γύρω από data centers κατέγραψαν αύξηση έως και 267% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, όπως διαπίστωσε ανάλυση του Bloomberg.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην έκρηξη των data centers, που ενισχύουν τη ζήτηση και επιβαρύνουν τους πόρους, σύμφωνα με τον Ryan Hledik, επικεφαλής στην Brattle Group. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις: οι τιμές μπορεί να μειωθούν αν ένα κέντρο χτιστεί σε περιοχή με πλεονάζουσα χωρητικότητα ή λειτουργεί εκτός του ωραρίου αιχμής.

Το γερασμένο δίκτυο διανομής των ΗΠΑ πάντως δυσχεραίνει την κατάσταση, καθώς οι περισσότερες αυξήσεις τιμών την τελευταία δεκαετία οφείλονται στο σύστημα διανομής, που χρειάζεται ακριβότερες επενδύσεις λόγω αυξημένου κόστους μετά τις διαταραχές της πανδημίας.

Θα συνεχίσουν να καταναλώνουν τόση ενέργεια;

Τα data centers προβλέπεται να καταναλώνουν από 6,7% έως 12% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ το 2028, από 4,4% το 2023, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας (Δεκέμβριος 2024). Ορισμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας ήδη εισάγουν νέες τιμολογήσεις για μεγάλους πελάτες, ενώ κάποιες πολιτείες αναλαμβάνουν δράση.

Το Όρεγκον, για παράδειγμα, πέρασε νόμο που απαιτεί από τα data centers να πληρώνουν για την επιβάρυνση που προκαλούν στο δίκτυο, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι θα δεχθεί να πληρώνει υψηλότερους λογαριασμούς στις περιοχές που χτίζει εγκαταστάσεις.

Πηγή: CNN

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 07:17

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία 19 Ιανουαρίου 2026
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95% 21 Ιανουαρίου 2026
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον