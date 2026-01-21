Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος

Με το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο να επιβαρύνεται και τους λογαριασμούς ρεύματος να αυξάνονται, οι ΗΠΑ αναζητούν τρόπους ώστε το κόστος της έκρηξης των data centers να μη μετακυλίεται στα νοικοκυριά.

Την ώρα που παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή data centers και την κυριαρχία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύονται ανέτοιμες για την αυξημένη ζήτηση ενέργειας.

Το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην ξαφνική αύξηση της ζήτησης, ενώ τα αμερικανικά νοικοκυριά επωμίζονται σε μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα κόστη.

Η κυβέρνηση Τραμπ και μια ομάδα κυβερνητών από τις βορειοανατολικές πολιτείες ζήτησαν πρόσφατα από την PJM, τον μεγαλύτερο διαχειριστή ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ, να μετριάσει την αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα - ζητώντας μια έκτακτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας με συμμετοχή των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι θα πληρώσουν για την αύξηση του κόστους που προκαλούν τα data centers τους.

Ποιες εταιρείες ηγούνται της κούρσας;

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ επιδιώκουν να πρωτοστατήσουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Meta δήλωσε ότι δαπάνησε 17 δισεκατομμύρια δολάρια - κατά βάση για data centers και υποδομές - για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2025.

Η Microsoft δαπάνησε 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ενώ η Amazon ανακοίνωσε επένδυση 15 δισεκατομμυρίων στη Βόρεια Ιντιάνα για νέα campus κέντρων δεδομένων, επιπλέον της επένδυσης των 11 δισεκατομμυρίων που είχε ανακοινώσει το 2024.

Η Bank of America εκτίμησε τον Σεπτέμβριο ότι οι ετήσιες δαπάνες για κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ έφτασαν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Αυξάνουν τα κέντρα δεδομένων τους λογαριασμούς ρεύματος;

Οι τιμές της οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5,2% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Energy Information Administration, ενώ οι περιοχές γύρω από data centers κατέγραψαν αύξηση έως και 267% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, όπως διαπίστωσε ανάλυση του Bloomberg.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην έκρηξη των data centers, που ενισχύουν τη ζήτηση και επιβαρύνουν τους πόρους, σύμφωνα με τον Ryan Hledik, επικεφαλής στην Brattle Group. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις: οι τιμές μπορεί να μειωθούν αν ένα κέντρο χτιστεί σε περιοχή με πλεονάζουσα χωρητικότητα ή λειτουργεί εκτός του ωραρίου αιχμής.

Το γερασμένο δίκτυο διανομής των ΗΠΑ πάντως δυσχεραίνει την κατάσταση, καθώς οι περισσότερες αυξήσεις τιμών την τελευταία δεκαετία οφείλονται στο σύστημα διανομής, που χρειάζεται ακριβότερες επενδύσεις λόγω αυξημένου κόστους μετά τις διαταραχές της πανδημίας.

Θα συνεχίσουν να καταναλώνουν τόση ενέργεια;

Τα data centers προβλέπεται να καταναλώνουν από 6,7% έως 12% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ το 2028, από 4,4% το 2023, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας (Δεκέμβριος 2024). Ορισμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας ήδη εισάγουν νέες τιμολογήσεις για μεγάλους πελάτες, ενώ κάποιες πολιτείες αναλαμβάνουν δράση.

Το Όρεγκον, για παράδειγμα, πέρασε νόμο που απαιτεί από τα data centers να πληρώνουν για την επιβάρυνση που προκαλούν στο δίκτυο, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι θα δεχθεί να πληρώνει υψηλότερους λογαριασμούς στις περιοχές που χτίζει εγκαταστάσεις.

Πηγή: CNN