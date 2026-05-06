Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"

Τετάρτη, 06/05/2026 - 14:09

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών», για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη και χρηματοδότηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο πενταετούς συνεργασίας.

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος προβλέπονται 30 θέσεις εισακτέων, εκ των οποίων τρεις καλύπτονται από υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με τη σύμπραξη των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ενώ τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Πριν από τρία χρόνια, όταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους, έθεσαν ως στόχο την ενίσχυση των νέων μηχανικών, για μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου.

Σήμερα, το πρόγραμμα έχει ήδη αναδείξει τους πρώτους αποφοίτους του, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επενδύσει στη νέα γενιά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των υποδομών και των κατασκευών, τόσο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31/05/2026, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΕΔΠΜΣ, στην ιστοσελίδα http://www.deyk.ntua.gr/. Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΕΔΠΜΣ στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
