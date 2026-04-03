ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα

Η Παρευξείνια Τράπεζα θα παράσχει ομολογιακό δάνειο 59 εκατομμυρίων ευρώ στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου σε βασικά έργα υποδομής.

Η χρηματοδότηση της Παρευξείνιας Τράπεζας θα υποστηρίξει στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, αεροδρόμια, έργα άρδευσης, φράγματα, συστήματα ύδρευσης και άλλα έργα υποδομών που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα απασχόληση και φορολογικά έσοδα για τη χώρα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η συνεργασία μας με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρονολογείται από το 2010 και αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της Παρευξείνιας Τράπεζας να υποστηρίζει μετασχηματιστικές επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα. Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα εταιρικής ανάπτυξης της εταιρείας, η Τράπεζα συμβάλλει στην επέκταση του τομέα υποδομών της Ελλάδας με έργα που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής», δήλωσε ο Δρ. Köksal, Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια, Εκτελεστική Διευθύντρια & Μέλος ΔΣ της GEK TERNA, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο με δέσμευση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια στρατηγική μας συνεργασία με την Παρευξείνια Τράπεζα και υπογραμμίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη που τρέφουν οι κορυφαίοι υπερεθνικοί οργανισμοί στο όραμα της GEK TERNA. Αυτή η στρατηγική μας συνεργασία παραμένει καθοριστική καθώς προάγουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, εστιάζοντας σε ανθεκτικά, υψηλής αξίας έργα που δημιουργούν μακροπρόθεσμες, ορατές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η GEK TERNA συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος εταίρος για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο».

Η νέα χρηματοδότηση προωθεί την Οικονομική Ατζέντα 2030 του BSEC, ενισχύοντας περιφερειακές προτεραιότητες όπως η βελτίωση της συνδεσιμότητας, οι βιώσιμες υποδομές και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μέσω της στήριξης του στρατηγικού χαρτοφυλακίου έργων υποδομών της Ελλάδας, η Παρευξείνια συμβάλλει στη βαθύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση και σε μια πιο ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου.