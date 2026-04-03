Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
Παρασκευή, 03/04/2026 - 08:50

Η Παρευξείνια Τράπεζα θα παράσχει ομολογιακό δάνειο 59 εκατομμυρίων ευρώ στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου σε βασικά έργα υποδομής.

Η χρηματοδότηση της Παρευξείνιας Τράπεζας θα υποστηρίξει στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, αεροδρόμια, έργα άρδευσης, φράγματα, συστήματα ύδρευσης και άλλα έργα υποδομών που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα απασχόληση και φορολογικά έσοδα για τη χώρα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η συνεργασία μας με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρονολογείται από το 2010 και αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της Παρευξείνιας Τράπεζας να υποστηρίζει μετασχηματιστικές επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα. Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα εταιρικής ανάπτυξης της εταιρείας, η Τράπεζα συμβάλλει στην επέκταση του τομέα υποδομών της Ελλάδας με έργα που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής», δήλωσε ο Δρ. Köksal, Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια, Εκτελεστική Διευθύντρια & Μέλος ΔΣ της GEK TERNA, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο με δέσμευση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια στρατηγική μας συνεργασία με την Παρευξείνια Τράπεζα και υπογραμμίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη που τρέφουν οι κορυφαίοι υπερεθνικοί οργανισμοί στο όραμα της GEK TERNA. Αυτή η στρατηγική μας συνεργασία παραμένει καθοριστική καθώς προάγουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, εστιάζοντας σε ανθεκτικά, υψηλής αξίας έργα που δημιουργούν μακροπρόθεσμες, ορατές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η GEK TERNA συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος εταίρος για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο».

Η νέα χρηματοδότηση προωθεί την Οικονομική Ατζέντα 2030 του BSEC, ενισχύοντας περιφερειακές προτεραιότητες όπως η βελτίωση της συνδεσιμότητας, οι βιώσιμες υποδομές και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μέσω της στήριξης του στρατηγικού χαρτοφυλακίου έργων υποδομών της Ελλάδας, η Παρευξείνια συμβάλλει στη βαθύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση και σε μια πιο ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο 02 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ

Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo: Υπεγράφη το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo: Υπεγράφη το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού