Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο

Τετάρτη, 15/04/2026 - 13:10

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προχώρησε η Santander.

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του ομίλου, στην αυξημένη ορατότητα των ταμειακών ροών, στις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και στη σταδιακή αλλά ταχεία ενίσχυση του ισολογισμού.

Σύμφωνα με τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις συνιστούν τον βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο, καλύπτοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας.

Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική δυναμική των βασικών παραχωρήσεων και στην ταχεία απομόχλευση σε επίπεδο μητρικής. Κι αυτό δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα έργα. Θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η δραστηριότητα της κατασκευής, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας, με το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής από την αρχή του έτους, εκτιμάται ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα τα βασικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.

Υπό την παραδοχή ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες αποτιμώνται σε δίκαια επίπεδα, η αξία του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται από το χρηματιστήριο περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2027. Το επίπεδο αυτό υπολείπεται τόσο του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, που αναμένεται να φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Με βάση την προβολή των μελλοντικών μερισμάτων, η αξία των αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται περίπου στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με προοπτική ανόδου τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo: Υπεγράφη το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
