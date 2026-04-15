Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προχώρησε η Santander .

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του ομίλου, στην αυξημένη ορατότητα των ταμειακών ροών, στις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και στη σταδιακή αλλά ταχεία ενίσχυση του ισολογισμού.

Σύμφωνα με τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις συνιστούν τον βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο, καλύπτοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας.

Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική δυναμική των βασικών παραχωρήσεων και στην ταχεία απομόχλευση σε επίπεδο μητρικής. Κι αυτό δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα έργα. Θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η δραστηριότητα της κατασκευής, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας, με το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής από την αρχή του έτους, εκτιμάται ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα τα βασικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.

Υπό την παραδοχή ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες αποτιμώνται σε δίκαια επίπεδα, η αξία του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται από το χρηματιστήριο περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2027. Το επίπεδο αυτό υπολείπεται τόσο του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, που αναμένεται να φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Με βάση την προβολή των μελλοντικών μερισμάτων, η αξία των αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται περίπου στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με προοπτική ανόδου τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.