Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
Πέμπτη, 02/04/2026 - 14:25

Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο – Άγγιξε το 1 δισ. ο κύκλος εργασιών αυξημένος κατά 47,1% – EBITDA στα 121 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 48 εκατ. ευρώ – Μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του και την ισχυρή δυναμική του, σηματοδοτεί για τον Όμιλο ΑΒΑΞ η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025.

  • Εκτίναξη Κύκλου Εργασιών κατά 47,1% σε 958,2 εκατ. ευρώ, έναντι 651,5 εκατ. ευρώ το 2024
    • Αύξηση EBITDA κατά 14,7%, στα 120,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,3 εκατ. ευρώ το 2024
    • Αύξηση Καθαρών Κερδών μετά Φόρων κατά 57,7% στα 48,0 εκατ. ευρώ, έναντι 30,4 εκατ. ευρώ το 2024

Οι οικονομικές επιδόσεις το 2025 επιβεβαιώνουν τις επίσημες εκτιμήσεις της διοίκησης για τον προβλεπόμενο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει υψηλή καθαρή κερδοφορία από το λειτουργικό αποτέλεσμα και να ανταμείβει τους μετόχους μέσω της διανομής ικανοποιητικών μερισμάτων.

Κύκλος εργασιών: Ο αυξημένος κατά 47% κύκλος εργασιών οφείλεται στην έναρξη και μετάβαση νέων έργων σε φάση επιταχυνόμενης υλοποίησης, με διευρυμένα περιθώρια κερδοφορίας.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν στα ιστορικά υψηλά των 120,8 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του EBITDA στον κλάδο της κατασκευής.

Καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 57,7%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας και των μειωμένων χρηματοοικονομικών εξόδων από την βελτίωση του περιθωρίου επιτοκίου που επιτεύχθηκε λόγω της βελτίωσης της διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας.

Από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει:

  • Υψηλό περιθώριο κέρδους κατασκευαστικού κλάδου (περιθώριο EBITDA 10,8%, έναντι 10,4% το 2024)
    • Μειωμένος Καθαρός Δανεισμός & Τραπεζικό Leasing έναντι του τέλους 2024
    • Περαιτέρω βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,66x την 31.12.2025 από 2,25x την 31.12.2024

Χαρτοφυλάκιο συμμετοχών 397,7 εκατ. ευρώ: Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 397,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, χωρίς ουσιαστική μεταβολή έναντι του προηγούμενου έτους. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό 115,4 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Υψηλό ανεκτέλεστο: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο (Μάρτιος 2026) ανέρχεται σε περίπου 2,76 δισ. ευρώ. Από το σύνολο αυτό, τα δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% και τα ιδιωτικά έργα και οι ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύουν το 49%.

Περαιτέρω μείωση δανεισμού: Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε περαιτέρω το 2025 και διαμορφώθηκε σε 200,9 εκατ. ευρώ, από 237,5 εκατ. ευρώ το 2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) έφτασε το 1,66x, από 2,25x ένα έτος νωρίτερα.

Αυξημένο Μέρισμα: Η διοίκηση θα προτείνει στους μετόχους, κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση, τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,07 ευρώ το 2024.

