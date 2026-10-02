Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με τίτλο «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»

Η ΡΑΑΕΥ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Ενότητας 7.0 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με τίτλο «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 15.09.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Ενότητας 7.0 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με τίτλο «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων», δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Ημερομηνία αποστολής: 28.09.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-423790

Αποστολέας: EXE A.E