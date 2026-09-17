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Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας»
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 09:05
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Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΡΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου (Κοφινού) και Ελλάδας (Κορακιά-Κρήτη)».

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21.08.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου (Κοφινού) και Ελλάδας (Κορακιά-Κρήτη)», δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 07.09.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-422543/07.09.2026

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ (εμπιστευτικό)

2. Ημερομηνία αποστολής: 10.09.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-422823/10.09.2026

Αποστολέας: ΕΚΠΟΙΖΩ

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