Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων»: 34 αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις για ενίσχυση 1,82 εκατ. ευρώ

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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης του «Προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων». Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ενότητα Έγγραφα Προγράμματος – Εξοικονομώ ΟΡΕΙΝΑ .

Στον πίνακα αρχικά επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων, οι αιτήσεις ανέρχονται σε 34, με συνολική επιλέξιμη ενίσχυση ύψους 1.817.939,41 ευρώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 08/10/2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης για κάθε ωφελούμενο είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους σχετικούς πίνακες στην ενότητα Έγγραφα Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση», με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.