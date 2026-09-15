Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 9 Ιουνίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η Αρχή ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
Ημερομηνία αποστολής: 18.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-418386
Αποστολέας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΗ
Ημερομηνία αποστολής: 29.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-418921
Αποστολέας: Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ
Ημερομηνία αποστολής: 29.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-418925
Αποστολέας: ENERGY INTELLIGENCE I.K.E
Ημερομηνία αποστολής: 29.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-418927
Αποστολέας: ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
Ημερομηνία αποστολής: 29.06.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-418942
Αποστολέας: SYMPOWER GREECE